La società Italo sta selezionando nuovo persona da impiegare a bordo dei propri treni. Sul sito web dell'azienda, infatti, è reperibile l'annuncio inerente alla ricerca di nuovi hostess e steward che si occupino dell'accoglienza dei passeggeri.

La ricerca in questione interessa le sedi di Roma e Napoli e le domande dovranno essere trasmesse in via esclusivamente telematica, attraverso l'applicazione reperibile sul sito della società nella sezione in cui sono elencati tutti gli annunci di ricerca che Italo sta effettuando in quel determinato momento.

Lavorare in Italo

Italo è una compagnia privata che opera nel settore dei trasporti ad alta velocità. All'interno dell'azienda vi sono numerose divisioni ed è per questo che spesso è alla ricerca di nuovo personale avente caratteristiche e requisiti differenti, a seconda della mansione che sarà chiamato a svolgere.

Italo permette i propri dipendenti di effettuare dei percorsi di crescita che consentono di individuare i candidati particolarmente promettenti per ricoprire i ruoli che richiedono maggiori responsabilità.

Assunzioni per hostess e steward

In questo momento Italo ha pubblicato alcune offerte di lavoro per personale da impiegare a bordo dei treni, ovvero hostess e steward.

Si tratta di figure che si occupano di svolgere mansioni inerenti principalmente all'accoglienza dei viaggiatori, al riordino degli ambienti, al supporto dei clienti.

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, non ne sono richiesti di particolari dal punto di vista professionale o formativi: è sufficiente il diploma superiore ed un'esperienza lavorativa pregressa biennale. L'eventuale esperienza lavorativa effettuata all'estero potrà essere considerata come requisito preferenziale in più.

Per quanto riguarda i requisiti generici, si richiede:

conoscenza dell'inglese;

esperienza pregressa a contatto con i clienti;

disponibilità al lavoro su turni;

disponibilità a lavorare nelle sedi di Roma e Napoli;

disponibilità a lavorare durante i festivi.

Modalità di candidatura e selezioni

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere trasmesse in modalità telematica attraverso il form messo a disposizione sul sito web di Italo.

Per farlo, il candidato dovrà recarsi nella sezione relativa alle "posizioni aperte" e selezionare l'annuncio di proprio interesse.

L'annuncio di lavoro in questione è rivolto a uomini e donne e non presenta una data di scadenza: i form per l'invio delle candidature risultano regolarmente attivi.

I candidati selezionati mediante questa procedura saranno successivamente ammessi a un corso di formazione della durata orientativa di 20 giorni, al superamento del quale si verrà introdotti in azienda con un contratto di somministrazione.