Le attuali offerte di lavoro del gruppo Poste Italiane sono volte all'assunzione di consulenti finanziari, di operatori di sportello e di portalettere. Per quanto riguarda la posizione di sportellista, si offre un contratto a tempo pieno e indeterminato. Le sedi di lavoro sono sul territorio nazionale.

Di seguito tutte le informazioni sui requisiti richiesti per le singole Offerte di lavoro, la scadenza per presentare le domande e come inviare la propria candidatura.

Poste Italiane offerte di lavoro: posti per consulenti finanziari

Poste Italiane cerca dei consulenti finanziari.

Tra i requisiti richiesti c'è il possesso di una laurea. Completano il profilo professionale la conoscenza del pacchetto Office e avere delle ottime capacità comunicative e relazionali.

I candidati che supereranno le selezioni iniziali verranno assunti con contratto da dipendente e avranno la possibilità di seguire dei corsi di formazione di aggiornamento.

La scadenza per inviare la candidatura come consulente per Poste Italiane è fissata al giorno 30 novembre 2022 e va inviata online.

La ricerca è attiva nelle province di: Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Imperia, Lecco, Lucca, Mantova, Monza e Brianza, Novara, Piacenza, Pordenone, Reggio-Emilia, Savona, Trento, Treviso, Udine, Varese, Verbano Cusio Ossola e Vicenza.

Assunzioni Poste Italiane per sportellista a tempo indeterminato

Chi desidera lavorare come sportellista può inoltrare la propria candidatura sul sito del gruppo entro il 30 novembre 2022. Il contratto è a tempo pieno e indeterminato.

Sono stati aperti in alcune sedi su territorio nazionale degli sportelli multietnici, che richiedono l'assunzione di personale che conosca molto bene una lingua tra l'inglese, il cinese o l'arabo.

Le mansioni richieste all'operatore di sportello riguardano l'assistenza al cliente e la promozione di servizi.

I requisiti sono: diploma con votazione non inferiore a 42/60 oppure a 70/100 (oppure laurea di qualsiasi area) e conoscenza ottima dell'inglese. Le sedi di lavoro sono Milano, Torino e Palermo.

Nello specifico vengono cercati candidati con ottima conoscenza della lingua inglese a Milano, Torino e Palermo, cinese a Milano e araba a Torino e Milano.

Assunzioni portalettere in Poste Italiane: come fare domanda

In varie sedi italiane sono disponibili posti anche come portalettere. Come fare per candidarsi? Innanzi tutto occorre essere in possesso di diploma e patente valida e idonea per il mezzo aziendale. Occorre poi compilare la sezione apposita che si trova sul sito ufficiale del gruppo.

Una volta superato il test attitudinale, chi risulterà idoneo verrà poi richiamato da un addetto al personale di Poste Italiane che provvederà a fissare le date per sostenere il colloquio e la prova pratica per la guida del mezzo messo a disposizione del portalettere.

Il numero dei portalettere dipende dalle esigenze delle singole filiali. Per altre offerte di lavoro in Poste Italiane è possibile compilare la candidatura autonoma, andando nell'apposita sezione presente sul sito ufficiale di riferimento.