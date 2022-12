Findomestic è una banca del gruppo bancario BNP Paribas, il quale ha una presenza considerevole in oltre 70 Paesi e più di 2800 dipendenti. Il gruppo è spesso alla ricerca di nuove risorse che vadano ad arricchire ed incrementare il proprio organico: ad esempio, in questo momento, in Findomestic si è alla ricerca di operatori di sportello per le sedi presenti in Italia.

Si cercando front end e customer solutions

Come già previamente accennato nel paragrafo precedente, in Findomestic si stanno raccogliendo le candidature per il profilo di operatore de credito, ovvero impiegati che svolgano mansioni di sportello e attività a diretto contatto con i clienti.

I candidati selezionati per ricoprire questo ruolo, infatti, saranno successivamente collocati in una delle tre aree:

front end;

customer solutions;

granting.

Una volta portato a termine il percorso di selezione, insieme alle risorse umane della società, si cercherà di stabilire quale delle tre posizioni sia più adatta al singolo candidato, in considerazione delle proprie attitudini, capacità ed interessi.

Requisiti e caratteristiche contrattuali

Per prendere parte alla selezione in oggetto, è sufficiente un titolo di laurea di primo livello e non è menzionata la necessità di aver avuto precedenti esperienze professionali.

Si ricercano candidati brillanti, interessati a mettersi in gioco in un contesto dinamico che, in presenza di buoni risultati, può portare nel tempo anche ad una considerevole crescita professionale.

I candidati selezionati per ricoprire questo ruolo saranno assunti con contratto a tempo determinato ed inseriti in azienda on contratto collettivo nazionale di lavoro del credito. Tra gli altri benefit previsti si possono annoverare flessibilità oraria, programmi di formazione, convenzioni e buoni pasto.

Modalità di invio delle candidature

Le domande dovranno essere inviate online, attraverso il sito web di Findomestic, accedendo alla sezione "posizioni aperte" e cliccando sull'annuncio relativo alla ricerca di "operatori del credito - Italia". Si specifica che si potrà effettuare la selezione solo per un'unica sede, quindi si consiglia di scegliere la città per la quale si intende effettivamente concorrere.

Nell'annuncio, non è specificata una data di scadenza per la presentazione delle domande: i form per la presentazione delle domande risultano, ad oggi, regolarmente attivi.