Poste Italiane ha aggiornato le proprie offerte di lavoro. L'ente postale è di fatti alla ricerca di portalettere e sportellisti da inserire su tutto il territorio nazionale. Per candidarsi è necessario aver conseguito un diploma di scuola superiore, le domande devono essere inoltrate in modalità telematica.

Lavoro Poste Italiane per postini: non è richiesta alcuna conoscenza specialistica

La società attiva nel settore della corrispondenza postale sta cercando dunque risorse per la consegna della posta in tutta Italia. I portalettere, infatti, sono delle figure che si occupano di guidare il mezzo fornito dell'azienda al fine di far arrivare ai destinatari la posta e la merce a loro indirizzata.

Per tale ragione, le risorse che intendono candidarsi alle selezioni per questo ruolo devono avere, oltre al diploma superiore, una patente di guida in corso di validità. L'iter di selezione, di fatti, prevede il superamento di un test attitudinale e di un esame di guida del mezzo aziendale. Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato, mentre la sede è l'intero territorio nazionale. Le domande di candidatura all'offerta di lavoro devono essere inoltrate telematicamente entro e non oltre il 2 gennaio 2022.

Addetti allo sportello per la sede di Bolzano, è richiesto il patentino di bilinguismo

Per la sede di Bolzano, Poste Italiane assume figure di front-end cioè sportellisti che devono interfacciarsi con la clientela al fine di proporre i servizi forniti dalla società e fornire assistenza generica in caso di necessità.

In questo caso, oltre al diploma di scuola superiore, è richiesto anche il possesso del patentino di bilinguismo (italiano-inglese) in relazione alla provincia di assegnazione. Il contratto di lavoro proposto da Poste Italiane è a tempo determinato, mentre la scadenza per inviare la propria candidatura online è fissata al 31 dicembre 2022.

Come candidarsi alle offerte lavorative di Poste Italiane tramite il sito ufficiale

Per proporsi alle Offerte di lavoro di Poste Italiane è richiesta l'iscrizione alla piattaforma aziendale mediante i propri dati anagrafici. Qualora gli utenti siano già iscritti dovranno soltanto effettuare l'accesso mediante le proprie credenziali.

Successivamente bisognerà cliccare sulla dicitura "Lavora con noi" in cui compariranno tutte le posizioni di lavoro attive. Dopo aver trovato la selezione d'interesse, basterà cliccare su "Invia candidatura ora" e seguire la procedura indicata sul sito.