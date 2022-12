Presso Poste Italiane stanno proseguendo le selezioni per i profili di sportellista e di portalettere, iniziate già svariate settimane fa; più di recente pubblicazione risulta, invece, l'annuncio relativo alla ricerca di consulenti finanziari da impiegare presso gli uffici di tutta Italia.

Come di consueto avviene per le selezioni di Poste, le domande dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso il form predisposto sul sito della società, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di trasmissione che saranno descritte nei paragrafi successivi.

Poste Italiane cerca diplomati

C'è tempo fino alla fine del corrente mese per poter inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni di sportellisti negli uffici siti nella provincia di Bolzano e fino al 2 gennaio per la posizione di portalettere in tutta Italia.

Per entrambi i profili è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore e i candidati selezionati per ricoprire questi ruoli saranno assunti mediante contratto a tempo determinato, la cui durata dipenderà dalle esigenze specifiche della società.

Tra gli altri requisiti richiesti, si segnalano il patentino di bilinguismo per coloro che si candidano per il ruolo di sportellista e la patente in corso di validità per quelli che intendono presentarsi come portalettere.

Selezioni aperte per brillanti laureati

Coloro che hanno intenzione di candidarsi per il profilo di consulente finanziario, invece, avranno a disposizione più tempo per inviare la propria domanda di partecipazione: in questo caso, infatti il termine ultimo per l'invio delle domande è stato fissato al 31 gennaio 2022.

I candidati che presenteranno la domanda entro questo termine, potranno essere invitati a partecipare ad un Virtual Recruiting Day, ovvero ad un evento online di presentazione della società, durante il quale i soggetti invitati potranno interloquire direttamente con i recruiter.

Per candidarsi come consulente finanziario, si richiedono alcuni requisiti:

titolo di laurea;

ottime capacità di comunicazione;

ottima conoscenza del pacchetto Office.

In questo caso, la ricerca interessa le sedi di tutta Italia.

Come inviare le domande di partecipazione

Ricapitolando, dunque, le scadenze fissate per la presentazione delle domande sono le seguenti:

31 dicembre per la posizione di sportellista;

per la posizione di sportellista; 2 gennaio per la posizione di postino;

per la posizione di postino; 31 gennaio per la posizione di consulente finanziario.

Le domande dovranno essere inviate online: per farlo, gli interessati dovranno recarsi nella sezione recruiting del sito web di Poste e cliccare direttamente sull'annuncio di proprio interesse.