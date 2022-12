Esselunga ad oggi conta circa 170 negozi in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio ed è spesso alla ricerca di nuovo personale per incrementare l'organico dei propri negozi: in questo momento ad esempio, ci si può candidature per il profilo di addetti alle vendite.

Le domande dovranno essere presentate per via telematica, nelle modalità che saranno descritte nei paragrafi successivi.

Si ricercano addetti per la rete vendita

Nei punti vendita di Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio sono aperte le candidature per il profilo di addetti alle vendite.

Si tratta di colui che, nei vari reparti, svolgerà attività di rifornimento degli scaffali e dell'ordine degli spazi espositivi. Inoltre, si occuperà di attività di cassa e di supporto gli utenti negli acquisti.

È prevista inoltre una fase di formazione, durante la quale i candidati selezionati impareranno a prendere dimestichezza con le varie attività del punto vendita, in modo da essere autonomi nel minor tempo possibile e poter ricoprire via via ruoli di sempre maggiore responsabilità.

Requisiti richiesti per candidarsi

Per poter inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni di allievi responsabili, non sono necessari particolari requisiti tecnici o professionali, ma basta il diploma di scuola superiore.

Tra le caratteristiche personali, invece, rilevano la propensione verso il cliente, capacità di problemi solving e di lavoro di gruppo, attitudine alla mediazione, flessibilità oraria.

Altre posizioni per diplomati

Per chi è in possesso del diploma di scuola superiore, c'è la possibilità di presentare la propria candidatura anche per altri profili, ad esempio:

addetto al controllo qualità frutta e verdura in Lombardia e Piemonte;

in Lombardia e Piemonte; specialista reparti freschi spesa online in Lombardia;

in Lombardia; meccanico impianti industriali in Piemonte;

in Piemonte; addetto alla logistica in Lombardia e Piemonte;

in Lombardia e Piemonte; elettricista impianti industriali in Emilia Romagna;

in Emilia Romagna; allievi responsabili in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio;

in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio; addetti al servizio sorveglianza in Emilia Romagna.

Le domande dovranno essere presentate online, attraverso il form presente negli annunci di lavoro, pubblicati nella sezione "Esselunga Job" del sito web.

Per candidarsi, è necessaria la previa registrazione al sistema e negli annunci sono contenuti anche dei consigli su come presentare al meglio il proprio CV e come prepararsi per il successivo eventuale colloquio.