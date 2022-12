Italo sta cercando un addetto contabile, uno per il budget, uno per la privacy e macchinisti. Soltanto questi ultimi lavoreranno nelle sedi di Napoli, Milano e Roma mentre le altre figure sono ricercate per la sede di Roma. Non ci sono scadenze per candidarsi online tramite la pagina web di cui sopra.

Italo ha un'offerta di lavoro per un addetto contabile

Italo ha avviato la ricerca di personale per addetto contabile il quale si dedicherà alla contabilità dei costi del lavoro e dell'attivo immobilizzato. Infine, l'impiegato assesterà i conti e parteciperà alla redazione dei bilanci periodici.

La mansione richiede una laurea economica, due anni di esperienza contabile, conoscenza dei principi contabili internazionali, di office e dell'inglese.

In merito al contratto di lavoro, la persona assunta dovrà sostituire l'addetta precedente per maternità e percepirà uno stipendio consono alle proprie abilità. Il luogo di lavoro sarà Roma.

Italo inserirà in azienda uno stagista come addetto al budget

L'addetto al budget da inserire in azienda gestirà le fasi della logistica, raccoglierà i dati e analizzerà le differenze tra previsioni e consuntivo attraverso il programma Sap, controllerà le fatture.

L'addetto in questione dovrà conoscere i principi contabili, la logistica, office, l'inglese e sarà inquadrato come stagista.

Anche in questo caso, si lavorerà a Roma e il compenso mensile sarà adeguato alle proprie capacità pregresse.

La ricerca di un addetto alla privacy

L'addetto privacy di cui ha bisogno il gruppo ferroviario analizzerà la gestione attuale della privacy, quanto possa influire l'inserimento della privacy nei contratti, valuterà e sceglierà chi deve occuparsi del trattamento dei dati, applicherà gli aggiornamenti delle norme di riferimento e predisporrà i documenti necessari.

L'impiegato idoneo dovrà avere una laurea in economia, giurisprudenza o ingegneria gestionale, conoscenza in ambito privacy e dell'inglese.

Le condizioni economiche saranno adeguate alla situazione del candidato e si lavorerà a Roma.

I macchinisti selezionati da Italo

I macchinisti selezionati da Italo dovranno manovrare treni dotati di molta tecnologia.

Per candidarsi bisogna avere per prima cosa la licenza europea predisposta per condurre tali convogli e il certificato complementare di tipo B. A questi requisiti fondamentali si aggiungono il possesso di più di 1 anno di esperienza e di un qualsiasi diploma di scuola superiore.

Il macchinista più idoneo dovrà svolgere turni di lavoro e si lavorerà anche di notte e nelle giornate festive. Le sedi di lavoro saranno Roma, Napoli o Milano.

Come si inviano le candidature

Le candidature si inviano online sul portale del lavoro dell'azienda e la prima cosa dare fare è digitare 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca.

Si avrà in questo modo il link alla pagina delle carriere al cui interno occorrerà cliccare su 'Macchinista' per candidarsi a questa posizione e su 'Selezioni personale di staff' per consultare le altre offerte di lavoro di cui si è parlato finora. Questi ultimi contengono al loro interno il modulo per allegare il curriculum.