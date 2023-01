Enel ha aggiornato le sue posizioni di lavoro attive. In particolare sta cercando diplomati su tutto il territorio nazionale, i quali hanno la possibilità di inviare la propria candidatura in modalità telematica entro il 23 febbraio. Enel non richiede di aver maturato una particolare esperienza lavorativa al fine di partecipare alla selezione.

Lavoro per tecnici con diploma di scuola secondaria: le mansioni e i requisiti richiesti dalla multinazionale

La multinazionale del settore energetico pubblica periodicamente le proprie proposte lavorative.

Negli ultimi giorni ha aggiornato la pagina del suo sito ufficiale dedicata alle carriere con la selezione "diplomati per posizioni tecnico-operative". Enel afferma di cercare giovani fortemente motivati in tutta Italia. Oltre al diploma quinquennale a indirizzo tecnico/professionale conseguito nella scuola secondaria di secondo grado (superiore), la società richiede lavoro in reperibilità, conoscenza dei temi della sicurezza, osservazione delle scadenze, propensione a operare con il supporto di metodologie e strumenti utili a percepire anticipatamente i problemi, capacità organizzative, dimestichezza con gli strumenti digitali e nei settori dell'elettronica e della meccanica.

Lavoro in Enel: tipo di contratto offerto e scadenze

Per questo tipo di lavoro Enel offre un contratto di apprendistato, inizialmente della durata di 36 mesi. In questo arco temporale le risorse saranno formate nell'ambito teorico-pratico da personale esperto, con il regolare supporto di tutor aziendali. Gli aspiranti che desiderano proporsi per le posizioni tecnico-operative sopraelencate devono inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione entro il 28 febbraio 2023.

Enel: come candidarsi alle offerte di lavoro e partecipare alla selezione

Al fine di candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Enel è necessario recarsi sul suo sito ufficiale nella sezione dedicata alla carriere "Lavora con noi". In questa pagina gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra le posizioni aperte in Italia o all'estero.

Dopo aver indicato di voler visionare le selezioni aperte in Italia, compariranno tutte le opportunità lavorative, tra cui quella destinata a "diplomati per posizioni tecnico-operative": bisognerà cliccare su "Candidati".

I candidati devono registrarsi oppure accedere con le proprie credenziali al sito per compilare l'apposito form, allegando il curriculum vitae aggiornato, la copia del Diploma di scuola superiore conseguito, avendo cura di precisare in modo completo i campi sulle informazioni anagrafico-curriculari.