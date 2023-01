Fs ha aperto le assunzioni per diplomati senza esperienza. In particolare Ferrovie dello stato ha aperto le selezioni per capitreno e customer advisor da assumere inizialmente con un contratto di lavoro di apprendistato. I requisiti per candidarsi telematicamente sono i medesimi per entrambe le posizioni lavorative.

Ferrovie dello Stato assume diplomati, i requisiti per inviare la domanda di candidatura

Le Offerte di lavoro di Ferrovie Italiane sono indirizzate a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I vincoli di età sono legati alla tipologia di contratto offerto da Fs italiane, ciò quello di apprendistato professionalizzante.

Le risorse devono essere in possesso di un diploma conseguito nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) presso un liceo, un professionale oppure un istituto a indirizzo tecnico. Oltre a tali requisiti, è richiesta anche un'ottima padronanza della lingua inglese (almeno di livello B2) e residenza nella regione di destinazione, in questo caso la Campania.

Lavoro per capitreno presso Trenitalia, le mansioni da svolgere

Il capotreno è una figura di riferimento per l'azienda e per i passeggeri dei treni. Le risorse hanno il compito di assicurare alla clientela un ottimo servizio durante il viaggio. Oltre ad accogliere il viaggiatore, i capitreno forniranno delucidazioni e indicazioni in modo professionale e chiaro, controllando i biglietti e regolarizzandoli in caso di necessità.

Le suddette operazioni devono essere svolte rispettando le procedure e delle regole di sicurezza, anche in condizioni stressanti.

Fs seleziona customer advisor che lavoreranno in stazione

Il customer advisor è una figura che si occupa di fornire assistenza alla clientela all'interno della stazione ferroviaria, anche in caso di criticità.

Oltre a garantire una buona esperienza di viaggio ai passeggeri, svolge operazioni di promozione e vendita dei servizi della società. Le risorse devono essere orientate alla clientela, al fine di capirne i bisogni e soddisfare le loro richieste e necessità.

La sede e come inviare la domanda di lavoro

La sede del lavoro è la Campania.

Coloro che desiderano candidarsi alla suddetta offerta di lavoro devono recarsi sul sito ufficiale di Ferrovie dello stato nella sezione "Campagne di ricerca". In questa sezione sono indicate tutte le selezioni aperte dell'azienda, di cui è possibile visionare mansioni, requisiti e scadenze.

Le domande devono essere inoltrate entro il 27 gennaio 2023 dopo aver effettuato l'iscrizione alla piattaforma oppure l'accesso mediante le proprie credenziali.