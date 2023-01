Deutsche Bank è un istituto bancario di matrice tedesca che tuttavia possiede una presenza forte in molti Paesi Europei, prima fra tutti l'Italia.

Deutsche Bank offre ai propri utenti vari servizi, con un occhio particolarmente attento alla digitalizzazione degli stessi; al fine di soddisfare al meglio le nuove esigenze dei clienti, la banca è spesso alla ricerca di nuovo personale, che le permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Per questo motivo, le ricerche sono rivolte sia nei confronti di candidati neolaureati, che possono offrire un punto di vista giovane e dinamico, sia verso dipendenti che abbiano già la maturità acquisita in anni di esperienza.

In questo momento, vi sono numerose posizioni aperte in vari Paesi europei ed extraeuropei: per quanto riguarda l'Italia, sono aperte le candidature per il profilo di operatore di sportello in alcune città, quali Roma, Bologna, Napoli ed Ancona.

Selezioni in corso per operatori di sportello nelle filiali Deutsche Bank

Come già previamente accennato, coloro che hanno interesse ad avviare una carriera nel settore bancario come operatore di sportello possono presentare la propria candidatura per le sedi di Roma, Napoli, Ancona e Bologna.

Nell'annuncio di selezione pubblicato sul sito di Deutsche Bank nella sezione dedicata alle Offerte di lavoro, non è segnalato il possesso di un particolare titolo di studio, ma è necessario aver maturato una precedente esperienza nel settore del Consumer Finance, avere una buona conoscenza dei principali applicativi informatici e preferibilmente della lingua inglese.

Mansioni da svolgere

I candidati che saranno scelti per ricoprire questo ruolo dovranno svolgere le seguenti mansioni:

assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

monitorare la qualità della produzione;

monitorare le condizioni della concorrenza;

monitorare gli utenti;

promuovere i servizi della banca.

Tutti i soggetti selezionati saranno introdotti in un programma di formazione, funzionale a permettergli di acquisire le capacità necessarie per svolgere al meglio le attività proprie della figura.

Come candidarsi ad una posizione in Deutsche Bank

Le domande dovranno pervenire telematicamente, attraverso il dispositivo web disponibile sul sito della banca, nella sezione dedicata alle offerte di lavoro.

L'annuncio relativo al profilo di operatore di sportello per le città sopraindicate non presenta una data di scadenza: per facilitare la ricerca degli annunci, inoltre, è messo a disposizione un motore di ricerca che permette di inserire una parola chiave, che può essere una città oppure un profilo professionale, e consultare tutti i profili ad essa collegati.