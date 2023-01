L'azienda dolciaria Ferrero ha avviato recentemente la selezione per effettuare delle nuove assunzioni.

In particolare l'azienda seleziona dei diplomati per lavoro in fabbrica come tecnico assemblatore meccanico e dei laureati che saranno inseriti in ufficio come analista sap o specialista del packaging.

Per candidarsi a queste offerte di lavoro bisogna inviare il cv esclusivamente online, non ci sono scadenze da dover rispettare. La sede di lavoro per tutte queste offerte è ad Alba, in provincia di Cuneo.

Lavoro in fabbrica per diplomati: il tecnico assemblatore meccanico ricercato da Ferrero

Il tecnico assemblatore meccanico di cui ha bisogno Ferrero costruirà e installerà i macchinari, ma anche gli impianti da utilizzare in fabbrica.

Questa offerta è aperta ai diplomati in materie meccaniche o meccatroniche, ma anche a coloro in possesso di una qualifica valida. Altri requisiti richiesti al candidato sono: abilità con il disegno meccanico, esperienza in ambito di pneumatica, montaggio e utensili industriali, conoscenza di Autocad e dell'inglese.

L'annuncio precisa anche che bisognerà essere disponibili a spostarsi tra le sedi italiane ed estere.

Laureati in ufficio: ricerca per un analista sap

Ferrero seleziona anche laureati per il ruolo di analista sap.

Il professionista scelto dovrà individuare le migliori soluzioni tecnologiche da applicare alla vendita, parteciperà alla realizzazione dei programmi informatici necessari all'azienda e alla risoluzione di eventuali problemi tecnici.

L'esperto ideale per questa posizione dovrà avere una laurea nel campo dell'information technology o ingegneristica, qualche esperienza nel campo e una buona capacità di utilizzo del software SAP ECC modulo SD.

Il lavoro dovrà essere svolto principalmente nell'ufficio della sede, ma sarà possibile anche lavorare da remoto.

Ferrero seleziona laureati per il ruolo di specialista del packaging

Ferrero ha indetto anche una selezione mirata all'assunzione di uno specialista del packaging. Per questo posto di lavoro si valutano i laureati in ingegneria o in materie scientifiche: il candidato scelto dovrà definire la strategia di confezionamento, studiare i materiali, il loro riciclo e sceglierli secondo un'ottica sostenibile dal punto di vista ambientale.

Quanto ai requisiti per partecipare alla campagna assunzioni, oltre alla laurea, la società richiede anche almeno tre anni di esperienza nel settore, conoscenza del ciclo di vita delle materie utilizzate per confezionare i prodotti, di Office e dell'inglese.

Come vedere le posizioni aperte da Ferrero per diplomati e laureati

Per vedere le posizioni aperte dall'azienda rivolte a diplomati e laureati occorre accedere alla pagina web delle carriere sul sito aziendale.

In particolare, digitando 'Ferrero lavora con noi' si otterrà il link che porta alla piattaforma di nostro interesse: solo dopo aver selezionato 'Italia' nell'apposito riquadro si potranno consultare le figure ricercate, incluse le tre di cui si è parlato. Infine, per registrarsi e inviare il curriculum basterà cliccare su 'Candidati' all'interno di ogni annuncio.