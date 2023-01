Ferrero sta cercando determinate figure professionali per lavori in ufficio. Ad esempio, l'azienda dolciaria ha aperto le seguenti posizioni: analista sensoriale, specialista del marketing, addetto alle politiche retributive ed esperto qualità del prodotto.

Gli annunci di questi ruoli non riportano scadenze entro cui candidarsi online e questi lavori dovranno essere svolti ad Alba, in provincia di Cuneo.

Ferrero: la figura dell'analista sensoriale

La figura dell'analista sensoriale selezionata da Ferrero dovrà analizzare le sensazioni da dare ai futuri prodotti, organizzare le operazioni di assaggio e controllare che queste vengano eseguite correttamente.

Una volta raccolti i dati, egli dovrà fornirli a coloro che svilupperanno la produzione aziendale.

Per questo tipo di lavoro, l'azienda ha bisogno di un laureato in tecnologia alimentare o materie analoghe, con almeno 1 anno di esperienza nel ruolo, capacità di analisi statistica e di comunicare argomenti tecnici a un pubblico non addetto al settore.

A ciò si aggiunge la conoscenza di Office e dell'inglese.

L'analista scelto dovrà sostituire un dipendente in stato di maternità.

Ferrero ricerca uno specialista del marketing

Lo specialista del marketing ricercato da Ferrero definirà il budget da dedicare a questa area aziendale, le strategie di vendita e le fasi di commercializzazione dei prodotti dalla fabbrica fino al cliente finale.

Inoltre, il nuovo dipendente della società avrà il compito di contribuire alle strategie di prezzo, ai cambi di linee di produzione e potrà proporre nuovi modi per soddisfare i consumatori.

Per quanto attiene ai requisiti richiesti per partecipare alla selezione, il neo assunto dovrà avere una laurea in economia o ingegneria, almeno 2 anni di esperienza nell'ambito del marketing, conoscenza dell'inglese e di Office (in particolare di Excel).

L'addetto alle politiche retributive

L'addetto alle politiche retributive di cui ha bisogno l'azienda si occuperà di progetti per il miglioramento della funzione risorse umane.

In particolare, egli agirà nel momento della revisione dei salari, del loro metodo di pagamento, della preparazione del budget per i premi ai dipendenti e fornirà assistenza all'area HR delle altre sedi aziendali.

Il candidato idoneo per questa posizione dovrà avere una laurea in economia, finanza, ingegneria o nel campo dell'information technology, almeno 3 anni di esperienza in organizzazione aziendale, conoscenza dell'inglese, di Office e di programmi come Sap.

Ferrero seleziona candidati per il ruolo di esperto qualità del prodotto

Ferrero seleziona anche persone per il posto di esperto qualità del prodotto. Tale figura professionale controllerà che la produzione rispetti gli standard qualitativi imposti dall'azienda dal momento dell'avvio fino al deposito in magazzino.

A tal proposito, egli potrà effettuare test a campione direttamente sulla linea produttiva.

In questo caso, l'azienda non richiede particolari requisiti al professionista in questione ma che abbia almeno una profonda conoscenza del controllo della qualità a livello industriale.

Le domande di lavoro

Le domande di lavoro per le posizioni descritte sopra si possono inviare soltanto online attraverso la sezione carriere del sito web aziendale.

Per fare ciò occorre innanzitutto digitare 'ferrero lavora con noi' su un motore di ricerca per avere il link che collega alla sezione indicata.

All'interno di essa, invece, andrà selezionata l'Italia nell'apposito riquadro per ottenere le offerte di lavoro dell'azienda, comprese le figure di cui sopra.

A questo punto, un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione più il pulsante per inviare il curriculum.