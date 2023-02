Ferrovie dello Stato ha inserito nuove offerte di lavoro nel proprio portale web dedicato alle carriere. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato per le figure di manutentore infrastruttura e di assistente esecutivo (possono candidarsi anche i diplomati), di specialista digitale e di progettista strutture (ruoli per i quali è necessaria la laurea).

Gli annunci relativi a queste posizioni riportano della scadenze fra loro diverse entro cui potersi candidare online sul sito aziendale, tutte comprese fra il 7 e il 13 febbraio.

Offerte di lavoro per diplomati: Ferrovie dello Stato assume manutentore infrastruttura a tempo indeterminato

Il manutentore infrastruttura ricercato da Ferrovie dello Stato verrà assunto a tempo indeterminato. Tale figura si occupa di verificare lo stato di sicurezza degli impianti ferroviari ed eseguire la manutenzione. Per svolgere questo lavoro dovrà movimentare i materiali e i mezzi messi a disposizione dall'azienda.

Ai candidati viene richiesto un diploma di scuola superiore (o altro titolo equipollente) in materie elettroniche, elettrotecniche, informatiche, o nel campo della manutenzione e delle telecomunicazioni. Occorre inoltre possedere la patente B e avere i requisiti fisici adatti per svolgere questa professione.

Il luogo di lavoro sarà la regione Puglia e il personale scelto dovrà avere la residenza in una delle province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce. Il manutentore dovrà effettuare tre turni di lavoro e potrà lavorare anche mei giorni festivi. L'annuncio scade il 12 febbraio.

Ferrovie dello Stato seleziona diplomati per il posto a tempo indeterminato di assistente esecutivo

Ferrovie dello Stato cerca poi dei diplomati per assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di assistente esecutivo. Tale figura si occupa di preparare i documenti necessari alle riunioni dei responsabili, gestire le mail, le telefonate e i viaggi di lavoro.

Come requisiti per candidarsi sono richiesti: un qualsiasi diploma o una laurea, una precedente esperienza come segretario d'azienda, la conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese.

La sede di lavoro è a Roma e la domanda per questa posizione potrà essere inviata fino al 7 febbraio.

Offerte di lavoro per laureati: lo specialista digitale

Per quanto riguarda le Offerte di lavoro per laureati, FS inserirà in azienda uno specialista digitale. L'esperto scelto si occuperà materialmente di gestire i profili social aziendali e aggiornare le piattaforme digitali delle aziende controllate con nuovi contenuti informativi.

Il ruolo richiede una laurea umanistica, conoscenza dei social principali, dell'inglese, esperienza con i media digitali, abilità nel realizzare testi per il web in ottica SEO, dimestichezza con programmi come Canva e Office.

Una volta assunto, lo specialista lavorerà a tempo indeterminato a Roma: è possibile candidarsi online entro il 13 febbraio.

FS seleziona laureati per la posizione di progettista strutture

Anche per la posizione di progettista strutture vengono cercati dei laureati. In particolare FS cerca una persona in grado di progettare le opere e gli edifici necessari all'azienda, effettuare stime di calcolo, supportare i lavori nei cantieri e gestire gli acquisti previsti dai progetti.

Il candidato ideale dovrà avere: una laurea in ingegneria civile, ambientale, industriale, edile o in architettura, almeno due anni di esperienza pregressa, una buona conoscenza di Autocad e dell'inglese.

Il contratto sarà a tempo indeterminato: il lavoro si svolgerà tra le sedi di Milano, Bologna, Firenze, Verona, Roma e Napoli.

Anche in questo caso l'annuncio scade il 13 febbraio.

Ferrovie dello Stato: come candidarsi online a queste posizioni aperte

Per candidarsi online alle quattro offerte di lavoro descritte occorre per prima cosa digitare su un motore di ricerca web 'Ferrovie dello stato lavora con noi' e cliccare il link che appare.

In questo modo si entrerà nella pagina aziendale delle carriere: non resta poi che cliccare su 'Campagne di ricerca' per avere l'elenco delle figure ricercate, cliccare i ruoli che ci interessano e infine il pulsante 'Candidati' per inviare il curriculum.