Intesa Sanpaolo ha aggiornato le Offerte di lavoro sul suo sito ufficiale. Attualmente sta cercando personale per lavori d’ufficio. Non è indicata una data di scadenza per l’invio delle candidature online.

Intesa Sanpaolo cerca risorse da assumere nel ruolo di IT Program e Project Manager

Le assunzioni di Intesa Sanpaolo sono rivolte a personale da inserire all’interno delle sue filiali. Tra le sue posizioni di lavoro aperte vi è quella indirizzata a IT Program e Project Manager ambito Canali.

Gli aspiranti devono avere competenze in ambito IT e nel settore bancario, saper gestire la complessità e fronteggiare le sfide, lavorando in gruppo nell’ottica dell’inclusione.

L’ufficio di pertinenza è quello di Direzione sistemi informativi in ambito Canali, mentre il ruolo è di referente applicativo. Queste figure, tra le varie mansioni, progettano soluzioni innovative, adoperando tecniche di project management, coordinano e supportano il gruppo, curano la progettazione, valutano le performance dei progetti e dei project manager. Oltre alle suddette competenze, Intesa Sanpaolo richiede ai candidati un’esperienza lavorativa nello stesso ambito della durata di almeno 12 mesi, una laurea in ingegneria, matematica o fisica, buona conoscenza della lingua inglese, padronanza degli strumenti e programmi informatici, conoscenza dei processi IT.

La sede lavorativa è a Milano, non è indicata una data di scadenza per inoltrare le candidature.

Lavoro in banca: opportunità per gestori imprese nella Divisione banca dei territori

Un’altra offerta di lavoro aperta recentemente da Intesa Sanpaolo è quella indirizzata all’assunzione di gestori imprese senior. Tale selezione riguarda le sedi di Torino, Bologna, Bolzano, Genova, Novara, Treviso, Lucca, Napoli, Roma, Milano, Vicenza e Bergamo.

Ai candidati è richiesta una laurea triennale o magistrale nel settore economico, un’esperienza nel mondo dei servizi alle imprese, padronanza nell’ambito di analisi di bilancio, fatturazione e contabilità. Per la sola provincia di Bolzano, oltre ai sopracitati requisiti, è richiesto l’attestato di conoscenza della lingua tedesca.

Le risorse assunte in tale ruolo gestiranno la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei clienti e si assicureranno della qualità dei servizi erogati.

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro dell’istituto bancario e necessario iscriversi al sito ufficiale di Intesa Sanpaolo nella sezione “carriere”. Dopo aver individuato la posizione a cui si è interessati basta cliccare sulla dicitura “Candidati ora” e inserire i propri dati.