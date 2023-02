Deutsche Bank, gruppo bancario tedesco, è alla ricerca di nuove risorse da impiegare in diversi paesi europei e in varie posizioni. Ad esempio, attualmente, in Italia vi sono degli annunci di lavoro attivi per i profili di operatori di sportello nelle città di Bassano del Grappa, Piacenza e Napoli.

Tutti gli annunci attivi possono essere consultati nella specifica sezione del sito web della società, nell’area “lavora con noi”, in modo da conoscere nel dettaglio requisiti e caratteristiche per candidarsi.

Modalità di candidatura

Sulla pagina aziendale di Deutsche Bank dedicata alle "posizioni aperte", si possono consultare sia le Offerte di lavoro italiane, sia quelle che si stanno effettuando in quel determinato momento negli altri Paesi.

Per conoscere le ricerche in corso in Italia, i candidati interessati non dovranno far altro che opzionare "Italia" come Paese di preferenza nel motore di ricerca appositamente messo a disposizione ed avviare la ricerca.

Per facilitare l'individuazione degli annunci relativi al profilo in oggetto, ovvero quello di operatore di sportello, si potrà digitare "sportello" come parola chiave e visionare gli annunci. Per questa posizione, non sono indicai termini di scadenza e i form per l'invio delle domande risultano regolarmente attivi.

Requisiti per diventare sportellista

Per partecipare alle selezioni per i ruoli di sportellisti presso le filiali di Piacenza, Napoli e Bassano del Grappa non è richiesto il titolo di laurea, il quale è comunque valutato come preferenziale, invece è necessaria la conoscenza degli applicativi del pacchetto Office.

Trattandosi di un'attività a diretto contatto con il pubblico, inoltre, viene richiesto che i candidati abbiano una propensione alla comunicazione con i clienti.

I vari annunci di lavoro attualmente disponibili sono reperibili sul sito web di Deutsche Bank.

Lavorare in Deutsche Bank

Deutsche Bank presta particolare attenzione alla digitalizzazione dei propri servizi: per farlo orienta la sua ricerca di nuovo personale sia nei confronti di giovani laureati che non abbiano ancora maturato una particolare esperienza, sia verso candidati in possesso di un'esperienza già più consolidata.

Nel processo di selezione delle nuove risorse, quindi, viene particolarmente curata la valutazione del potenziale e le capacità dei candidati, in modo da offrire loro la posizione più vicina alle attitudini personali di ciascuno.