La banca Credit Agricole seleziona operatori per le proprie filiali sul territorio italiano, con particolare riferimento alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valtellina, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio.

Le domande dovranno essere trasmesse telematicamente attraverso il dispositivo web messo appositamente a disposizione sul sito web della banca.

Di cosa si occupa Credit Agricole

Il sistema bancario Crédit Agricole Italia appartiene al Gruppo Crédit Agricole, che conta circa 52 milioni di clienti in tutto il mondo; qui in Italia possiede 1100 filiali circa diffuse in 11 regioni e conta oltre diecimila dipendenti.

Per soddisfare le esigenze di una fetta di pubblico così ampia, dunque, Credit Agricole è spesso alla ricerca di nuovo personale da impiegare nei vari settori al fine di garantire l’assistenza necessaria nello svolgimento di tutte le operazioni e per consentire un'efficace gestione delle necessità dei propri utenti.

Operatori di filiale: caratteristiche e mansioni

Credit Agricole Italia sta cercando operatori di filiale da inserire nel settore retail, che si occupino principalmente delle operazioni a diretto contatto con i clienti.

Per questo motivo, si cercano figure che abbiano una buona attitudine alla comunicazione con il cliente e che imparino a conoscere prodotti e servizi offerti dall'azienda, supportando i colleghi nel raggiungimento dei target qualitativi e quantitativi assegnati.

Quello di gestore della clientela, in realtà, rappresenta il primo step per coloro che hanno intenzione di avviare una carriera per una successiva crescita professionale sempre nel settore delle consulenze.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione giovani laureati in ambito umanistico, economico - giuridico o quantitativo, anche senza una precedente esperienza in questo settore.

Tra le altre caratteristiche personali, saranno considerate:

empatia e capacità di relazionarsi con gli utenti e con i colleghi;

precisione e attenzione alla qualità del lavoro;

professionalità e capacità di adattamento;

propensione allo svolgimento di attività di natura commerciale.

Le sedi di lavoro saranno le filiali site in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valtellina, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio: le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6/12 mesi.

Modalità di candidatura

Le domande dovranno essere trasmesse online accedendo alla pagina che illustra le singole offerte di lavoro disponibile sul sito web di Credit Agricole. L'annuncio in oggetto non presenta una data di scadenza.

La selezione avverrà in più step: dapprima saranno valutati i CV sulla base delle caratteristiche richieste per il ruolo, a questo seguirà un primo breve colloquio telefonico, l'invio di un test online logico-attitudinale e, in base all'esito di quest'ultimo, eventuali altri colloqui di natura conoscitiva.