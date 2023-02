L'azienda del settore dolciario Ferrero è alla ricerca di personale per i propri uffici di Alba (Cuneo). La ricerca è rivolta alla selezione delle seguenti figure: sensory analyst (con contratto temporaneo di sostituzione per maternità), shopper specialist, reward processes expert e nell'area product quality (per questi ultimi tre annunci la società non menziona le condizioni contrattuali).

Per quanto riguarda le domande di lavoro, non sono specificate scadenze entro cui inviare le candidature online.

Personale per gli uffici di Ferrero: il sensory analyst

Il sensory analyst selezionato da Ferrero dovrà valutare i sapori da dare alla produzione dolciaria, gestirà i test da effettuare e ne verificherà la correttezza. Inoltre tale figura si occupa di inviare le informazioni raccolte a coloro che avvieranno il processo produttivo.

Per candidarsi occcorre avere una laurea in tecnologia alimentare o simile e almeno un anno di esperienza precedente. Il soggetto deve sapersi relazionarsi con il pubblico e avere la capacità di effettuare statistiche. È inoltre necessaria la conoscenza di Office e dell'inglese.

A livello contrattuale, il nuovo assunto dovrà sostituire temporaneamente la dipendente effettiva attualmente in maternità.

Ferrero assume la figura dello shopper specialist

Lo shopper specialist cercato da Ferrero si occuperà del budget, delle decisioni necessarie a espandere le vendite e del processo di commercializzazione dei prodotti dallo stabilimento fino al consumatore finale. Inoltre, tra gli altri compiti assegnati, vi sono la scelta del prezzo del prodotto, la consulenza nel caso di cambio di una linea produttiva e per la soddisfazione del cliente.

Per questa posizione sono valutati i laureati in economia o in ingegneria che abbiano almeno due anni di esperienza nel settore e una buona dimestichezza con l'inglese e con il programma Office.

Il reward processes expert

Il reward processes expert verrà impiegato dalla società per migliorare l'area della gestione del personale relativamente alle questioni salariali e alla ripartizione dei premi di produzione, inoltre l'esperto in questione fornirà assistenza alla funzione del personale delle altre sedi aziendali.

La persona scelta per questo lavoro dovrà essere laureata in economia, finanza, ingegneria o nel settore IT, avere almeno tre anni di esperienza in campo organizzativo. È inoltre necessaria la conoscenza dell'inglese, del pacchetto Office e del software Sap.

Ferrero seleziona una figura nell'area product quality

Ferrero sta selezionando persone per l'area product quality: il soggetto assunto monitorerà il rispetto della qualità dei prodotti, a partire dalla linea di produzione fino al deposito in cui vengono stoccati.

Per poter partecipare a questa selezione non sono richieste particolari requisiti, ma occorre una certa competenza nel settore.

Le candidature online senza scadenze

Le candidature online per queste quattro offerte di lavoro si possono effettuare esclusivamente tramite un'apposita pagina della piattaforma web dell'azienda: non sono previste delle date di scadenza.

Nel dettaglio, digitando 'Ferrero lavora con noi' su un motore di ricerca si otterrà il collegamento a tale pagina, all'interno della quale occorrerà selezionare 'Italia' nella relativa casella per poter consultare le figure ricercate. A questo punto, non resta che scegliere la posizione di proprio interesse, entrare nel relativo annuncio e cliccare il pulsante per candidarsi.