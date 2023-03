Barilla ha avviato una campagna di reclutamento per inserire un esperto fiscale, un IT designer e un cybersecurity manager presso la sede aziendale di Parma. Gli annunci relativi a queste posizioni non presentano delle scadenze e per candidarsi online occorre essere laureati e con una certa esperienza nel ruolo.

Barilla: selezione di laureati con esperienza per il posto di esperto fiscale

Barilla ha avviato la selezione di laureati con esperienza per il posto di esperto fiscale, il suo compito principale sarà quello di gestire la contabilità tributaria dell'azienda applicando le attuali leggi in materia.

Inoltre, il soggetto scelto dovrà fornire assistenza nelle dispute fiscali tra la società e le autorità preposte.

Il candidato ideale per questo ruolo dovrà avere una laurea nell'ambito della contabilità, della finanza, dell'amministrazione o del diritto tributario, nonché oltre tre anni di esperienza nel settore e una buona conoscenza dell'inglese.

In più, la posizione di esperto fiscale prevede un contatto a tempo indeterminato: possibile anche il lavoro da remoto.

Barilla ha bisogno di un IT designer laureato e competente nel suo campo

L'IT designer laureato di cui ha bisogno Barilla si occuperà dei progetti riguardanti le nuove tecnologie da applicare ai processi aziendali. In particolare, egli valuterà i rischi, i costi da affrontare, le risorse finanziarie da impiegare, monitorerà il corso d'opera, il tutto in sinergia con le altre funzioni aziendali.

L'azienda richiede candidati in possesso di una laurea in ingegneria, o informatica, che abbiano oltre 2 anni di esperienza nel campo dell'information technology a livello industriale. Inoltre, saranno valutati positivamente coloro che abbiano dimestichezza con l'inglese e il programma Sap.

La ricerca di un cybersecurity manager

La multinazionale della pasta ha intenzione di assumere anche un cybersecurity manager. Tale figura professionale svilupperà la strategia per la sicurezza informatica dell'azienda, stimandone i costi, le risorse da impegnare e attuando tutte le misure necessarie a garantire la corretta esecuzione dei servizi IT.

Alla selezione possono partecipare i laureati in ambito IT oppure in ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni. I candidati dovranno avere almeno sette anni di esperienza nel settore, di cui cinque come manager della sicurezza, nonché una profonda conoscenza dei servizi di cybersecurity e della lingua inglese.

Anche in quest'ultimo caso al soggetto idoneo verrà somministrato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che potrà essere svolto in parte da remoto. Inoltre, di recente Barilla ha inserito nel suo portale anche una posizione per un addetto alla sicurezza cibernetica con 3 anni di esperienza da affiancare al manager.

Barilla: le domande di lavoro

Le domande di lavoro per le tre posizioni di cui sopra si possono effettuare esclusivamente online.

La prima cosa da fare è digitare "barilla lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare il link relativo al portale del lavoro.

Al suo interno, un click su "opportunità lavorative" e poi su "Vai alle posizioni aperte" porterà all'elenco generale delle offerte di lavoro. Non resta che selezionare l'Italia per consultare le figure ricercate sul territorio nazionale, cliccare il ruolo preferito e completare la candidatura tramite il pulsante "Apply".