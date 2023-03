È stato pubblicato il bando del Concorso Polizia Penitenziaria Allievi Agenti 2023. Le esigenze di questo reclutamento prevede un numero complessivo di 1713 allievi agenti con possibilità di partecipazione aperta anche a civili, sia uomini che donne. È possibile inoltrare la domanda al Ministero della Giustizia, solo online, a partire dal 16 marzo e fino al 14 aprile.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso

Il reclutamento complessivo del nuovo bando prevede, come abbiamo visto, un totale di 1713 allievi agenti da inserire nel Corpo di polizia penitenziaria attraverso diversi Concorsi Pubblici.

Per i civili interessati alla partecipazione del bando, i posti riservati sono 685, di cui 171 per le donne e 514 per gli uomini. Sono, invece, riservati 1028 posti ai volontari VFP1/VFP4, già inseriti in ambito militare, suddivisi in 257 per le donne e 771 per gli uomini.

Per la partecipazione al concorso dei volontari delle Forze armate che risultavano già in servizio o in congedo alla data del 31 Dicembre 2020, è richiesto il diploma di scuola secondaria di I grado. Per i civili è invece necessario risultare in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado.

I candidati che intendono partecipare al concorso devono aver compiuto la maggiore età di 18 anni e non aver superato i 27 anni, questo limite è valido sia per i candidati civili che per i militari.

Inoltre, gli interessati, devono avere la cittadinanza italiana, essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici ed avere idoneità ed efficienza fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria.

Come fare domanda

Tutti coloro che sono interessati alla partecipazione al Concorso Polizia Penitenziaria 2023 e che possiedono i requisiti indicati nel bando possono inoltrare domanda a partire dal 16 marzo e farla pervenire al Ministero della Giustizia entro il 14 aprile 2023.

La domanda può essere inviata esclusivamente online, previa compilazione dell’apposito modulo presente sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. Per accedere al form è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale ed avere la PEC (Indirizzo di posta elettronica certificata).

Il concorso si articola in diverse prove e prevede una prova scritta a risposta multipla, che, generalmente, consiste in 80 domande a cui rispondere in 60 minuti.

Sono previste, inoltre, prove fisiche, accertamenti psicofisici e attitudinali.

In cosa consiste il ruolo di agente di polizia penitenziaria

Gli agenti di custodia della Polizia Penitenziaria si occupano di mantenere un regime di sicurezza all’interno degli istituti di prevenzione e pena, inoltre devono vigilare sulla sicurezza, con attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti. Il loro compito è anche quello di trasportare e piantonare i detenuti in altri luoghi come ospedali o aule di tribunali. Inoltre possono anche essere chiamati per assistere altri corpi di polizia in servizi di pubblico soccorso e di ordine e sicurezza.