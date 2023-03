Recentemente Ferrero ha indetto una nuova campagna fi assunzioni per il reclutamento di personale da impiegare ad Alba (Cuneo) come specialista documentale, come tecnologo dei prodotti e come esperto in cybersecurity. Ciascuna offerta non prevede una scadenza entro cui candidarsi, le domande di lavoro vanno inviate online tramite il portale aziendale del lavoro.

Lavoro d'ufficio: Ferrero assume uno specialista documentale

Ferrero ha aperto una posizione di lavoro per uno specialista documentale, il quale fornirà assistenza nel processo di produzione dei documenti e nella risoluzione delle problematiche riscontrate dagli utenti.

Inoltre egli si occuperà di organizzare la formazione sulle procedure documentali, di redigere nuove dispense formative, nonché di aggiornare quelle esistenti. Infine, egli avrà anche l'onere di raccogliere le impressioni degli utenti sulla gestione dei documenti, così da attuare i miglioramenti necessari.

La persona ideale per questo ruolo dovrà avere una laurea in lingue moderne, economia o ingegneria, esperienza nel relazionarsi con il pubblico, capacità di reggere la tensione, ottima conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese.

Ferrero sta selezionando personale per il posto di tecnologo dei prodotti

Il tecnologo dei prodotti ricercato da Ferrero dovrà sviluppare tecnologie e linee guida per realizzare prototipi di prodotto.

Egli inoltre studierà la fattibilità dei progetti, le risorse da impiegare e li revisionerà prima di approvarli.

L'azienda sta cercando candidati con almeno quattro anni di esperienza in project engineering e con una laurea in ingegneria civile. Essi dovranno avere anche conoscenza in materia di infrastrutture tecniche, nonché della lingua inglese.

L'assunzione di un esperto in cybersecurity

Ferrero cerca anche un esperto in cybersecurity, il quale avrà il compito di produrre contenuti per sensibilizzare e formare i dipendenti sulla sicurezza informatica negli ambienti di lavoro.

Il professionista ricercato dovrà avere esperienza lavorativa nell'ambito della consulenza sulla sicurezza cibernetica e nella creazione dei percorsi formativi necessari ai lavoratori.

Sono gradite anche la conoscenza delle leggi internazionali in materia (es. ENISA, NIST, ISO27000) e il possesso di certificati che attestino la frequentazione di corsi in gestione delle crisi, scienze comportamentali o discipline simili.

Ferrero: domande online senza scadenze

Le domande online per candidarsi alle offerte di lavoro di cui sopra non prevedono scadenze. Per inviarle, occorre digitare "ferrero lavora con noi" su un motore di ricerca, cliccare il link al portale del lavoro, selezionare "Italia" nell'apposito riquadro presente al suo interno e scegliere la posizione preferita.

A questo punto non rimane che utilizzare il pulsante "Candidati" per inoltrare la propria domanda di lavoro.