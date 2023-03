Findomestic, banca appartenente al gruppo BNP Paribas, è attualmente alla ricerca di operatori di sportello e di supporto alla clientela per le sedi diffuse in tutta Italia.

Le domande dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso il form appositamente predisposto sul sito web di BNP Paribas: per candidarsi, ciascuno non dovrà far altro che selezionare dall'elenco l'annuncio di lavoro di proprio interesse e cliccare sul pulsante verde "invia la candidatura ora". In alternativa, è possibile aggiungere l'annuncio all'elenco dei lavori personali e valutare la possibilità di candidarsi in un secondo momento.

L'annuncio in questione non presenta una data di scadenza e il form per l'invio delle domande risulta ad oggi regolarmente attivo.

Caratteristiche della figura e dettagli contrattuali

Coloro che saranno selezionati per ricoprire il ruolo di operatore di filiale, andranno a svolgere le proprie funzioni principalmente in tre ambii:

front end;

customers solution;

granting.

Dall'analisi che sarà effettuata durante la procedura di selezione sarà stabilito quale delle tre aree è più confacente alle attitudini del candidato.

Tra i requisiti richiesti vi è una laurea di primo livello, mentre non è specificata la necessità di esperienze lavorative pregresse in ambiti analoghi. Ai candidati selezionati, per occupare la posizione di operatore, sarà richiesto di gestire esigenze tecnico-organizzative e a svolgere un’esperienza formativa che, compatibilmente ai risultati conseguiti, potrà offrire occasioni di carriera più stabili nel tempo.

Chi verrà selezionato per ricoprire questo ruolo sarà assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

Lavorare in Findomestic

Come già accennato in precedenza, Findomestic appartiene al gruppo BNP Paribas. Si tratta di un gruppo bancario italiano che conta oltre duecentomila collaboratori.

Findomestic afferma di offrire ai propri dipendenti soluzioni di lavoro agile, che consentirebbero di conciliare al meglio vita lavorativa e privata.

Tra gli altri benefit aziendali offerti dalla società si considerano: flessibilità oraria, programmi di formazione, convenzioni e buoni pasto.

L'Iter di selezione

Si è già specificato che la selezione in oggetto riguarda l'intero territorio nazionale: tuttavia, come indicato anche nell'annuncio, è consigliabile che ciascun candidato indichi una sola sede di preferenza, in modo da poter sostenere la selezione per quella determinata città.

L'iter di selezione sarà costituito da step differenziati, rappresentati da: test attitudinale, survey conoscitiva e web call con il recruiter.