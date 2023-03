La società di trasporto ferroviario Italo ha indetto una campagna assunzioni rivolta a diplomati e laureati. I primi possono candidarsi come macchinisti, i secondi invece per i ruoli di addetto ufficio acquisti, di esperto in tesoreria e di specialista contabilità e bilancio.

Per partecipare a queste selezioni occorre accedere alla pagina aziendale delle carriere di Italo: non ci sono scadenze entro cui candidarsi.

Lavoro a bordo: Italo seleziona macchinisti diplomati

Italo cerca dei macchinisti, ossia i responsabili della guida di treni dotati di tecnologie avanzate.

I candidati per questo ruolo dovranno possedere un diploma di scuola superiore, la licenza europea per la conduzione di convogli, il certificato complementare B e aver maturato un'esperienza professionale di oltre un anno.

Una volta selezionati, i macchinisti dovranno svolgere tre turni di lavoro, compresi quelli festivi, presso le sedi di Roma, Milano o Napoli.

Italo: selezione di laureati per il lavoro di addetto ufficio acquisti

Tra le opportunità di lavoro per i laureati c'è quella di addetto all'ufficio acquisiti. Il professionista selezionato da Italo dovrà occuparsi della pianificazione a breve e lungo termine del processo di acquisto dell'azienda. Inoltre, avrà la responsabilità di gestire gli ordini, i documenti a essi correlati, l'analisi di mercato e la valutazione dei fornitori.

La laurea in economia o in ambito giuridico, almeno tre anni di esperienza nel settore, la conoscenza del programma Sap, del pacchetto Office e dell'inglese sono i requisiti indispensabili per candidarsi a questa posizione.

L'impiegato verrà assegnato alla sede di Roma e riceverà uno stipendio congruo alle sue competenze già acquisite.

L'azienda ferroviaria assume un esperto in tesoreria laureato

L'azienda ferroviaria è anche alla ricerca di un laureato che possa lavorare come esperto in tesoreria. Il ruolo consiste nella gestione dei flussi di cassa, dei pagamenti, nella raccolta delle informazioni finanziarie provenienti dalle diverse aree aziendali e nella gestione dei rapporti con le banche.

Sono invitati a partecipare alle selezioni coloro che hanno conseguito la laurea in economia e vantano almeno quattro anni di esperienza nel settore. Inoltre, i candidati dovranno dimostrare una conoscenza avanzata dell'applicazione Piteco, del gestionale SAP, del pacchetto Office e della lingua inglese.

Il soggetto assunto lavorerà presso la sede di Roma e sarà inquadrato in base alle proprie esperienze pregresse.

Italo ha bisogno anche di uno specialista contabilità e bilancio laureato

Italo è anche alla ricerca di un professionista specializzato in contabilità e bilancio da inserire presso la sede di Roma. Tale figura professionale, altamente qualificata, dovrà essere in grado di contabilizzare in modo preciso e puntuale il costo del lavoro, il patrimonio immobilizzato e le voci di assestamento, oltre a collaborare con il team per la stesura del bilancio annuale e periodico.

Per poter partecipare alla selezione è necessaria una laurea in materie economiche, con un'esperienza di almeno due anni nel campo della contabilità. Inoltre è richiesta una buona conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali, una discreta padronanza della suite Office e una fluente conoscenza della lingua inglese.

Il candidato selezionato avrà un contratto di sostituzione per maternità e una retribuzione commisurata alle proprie competenze e abilità.

Le domande di lavoro

Le domande di lavoro devono essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale delle carriere dell'azienda.

Per accedere a tale portale, la prima cosa da fare è digitare sul motore di ricerca "Italo lavora con noi" e seguire il link che apparirà in testa ai risultati.

Una volta all'interno del portale, per candidarsi alla posizione di macchinista sarà necessario cliccare sulla relativa voce presente nell'elenco delle offerte di lavoro disponibili.

Nel caso in cui si desideri invece partecipare alle selezioni per laureati, occorre cliccare sulla voce "Selezioni personale di staff", che condurrà alle Offerte di lavoro relative. Una volta individuata la posizione di interesse, sarà possibile utilizzare il form interno per la presentazione della candidatura.