Enel ha aggiornato le proprie posizioni di lavoro. Le assunzioni Enel riguardano personale a tempo indeterminato oppure con contratto di apprendistato professionalizzante da inserire all'interno delle filiali come turnisti telecontrollo impianti Wind, Solar e Bess. Non è un requisito obbligatorio aver maturato esperienza lavorativa nello stesso ambito, mentre è necessario aver conseguito un diploma di scuola superiore. Le domande devono essere inoltrate in modalità telematica entro il 23 aprile 2023.

Lavoro Enel: la multinazionale sta cercando turnisti anche senza esperienza da assumere nelle sue filiali, le mansioni e i requisiti richiesti

La multinazionale attiva nel mondo del mercato libero dell'energia sta selezionando operatori in turno (turnisti) che lavoreranno all'interno delle control room della funzione O&M Wind Italia. Inizialmente le figure saranno supportate da personale esperto, al fine di apprendere le modalità di svolgimento dellr mansioni previste dal ruolo. I turnisti, tra le varie mansioni, monitoreranno gli impianti eolici, solari e Bess, coordinando il personale operativo nella gestione degli impianti. Per candidarsi a questa proposta di lavoro è necessario aver conseguito un diploma di cinque anni nella scuola secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico (esempio informatico o elettronico), avere un livello base nella conoscenza della lingua inglese ed essere in possesso di una patente di guida B in corso di validità.

Inoltre sono richiesti anche: dimestichezza con le principali componenti tecnologiche di un impianto e dei sistemi industriali per acquisire i dati, competenza nel leggere e comprendere schemi elettrici unifilari.

Enel: contratto di apprendistato oppure a tempo indeterminato, come inviare domanda

Per questa offerta di lavoro a tempo pieno Enel propone un contratto lavorativo di apprendistato professionalizzante oppure a tempo indeterminato.

La sede del lavoro è Roma, mentre per inviare la propria domanda di iscrizione alla selezione c'è tempo fino al 23 aprile 2023. Gli aspiranti in possesso dei requisiti sopraelencati possono inviare la propria candidatura recandosi sul sito ufficiale di Enel nella sezione "Carriere". In questa pagina sarà possibile inviare una candidatura spontanea, cioè allegando il proprio curriculum vitae senza proporsi per una posizione di lavoro in particolare, oppure visionare le selezioni attualmente in corso. Dopo aver scelto la posizione d'interesse bisognerà cliccare su "Candidati" e procedere con l'iscrizione oppure l'accesso al sito mediante le credenziali.