Italgas è il primo operatore in Italia per quanto riguarda la distribuzione del gas. Attualmente è alla ricerca di nuovi collaboratori da impiegare a vario titolo presso le sue sedi diffuse in gran parte del nostro Paese.

Per partecipare alle selezioni sono richiesti vari titoli di studio: per alcuni (quali manager e responsabili) si necessita del titolo di laurea, mentre per altri (come addetti e tecnici) è sufficiente anche il solo diploma di scuola superiore.

Italgas cerca personale in varie città

Come già previamente anticipato, sono molteplici le figure professionali attualmente ricercate da Italgas.

Considerando le città per le quali sono richieste, le posizioni aperte in questo momento possono essere così ripartite:

Milano : controller/ capex operation, responsabile walfare, managerial training specialist, controller, expert tarife, specialist cost, specialist tesoreria, junior real estate project manager, expert segreteria societaria, corporte affairs, analista di valutazione, expert ufficio stampa;

: controller/ capex operation, responsabile walfare, managerial training specialist, controller, expert tarife, specialist cost, specialist tesoreria, junior real estate project manager, expert segreteria societaria, corporte affairs, analista di valutazione, expert ufficio stampa; Torino : senior gys analyst, specialista telecontrollo, specialista healty e safety, operatore HSEQ, responsabile device e material research, project manager, buyer, energy manager, customer manager, junior cyber security specialist, analista di processi di customer care, tecnico CIR, tecnico realizzazione investimenti, analista pianificazioni;

: senior gys analyst, specialista telecontrollo, specialista healty e safety, operatore HSEQ, responsabile device e material research, project manager, buyer, energy manager, customer manager, junior cyber security specialist, analista di processi di customer care, tecnico CIR, tecnico realizzazione investimenti, analista pianificazioni; Roma : IGrow graduate program;

: IGrow graduate program; Santa Marinella: tecnico distribuzione unità tecnica;

tecnico distribuzione unità tecnica; Desenzano del Garda : addetto impianti;

: addetto impianti; Venezia : tecnico progetto nord est, addetto al servizio di prevenzione e protezione, tecnico distribuzione unità tecnica;

: tecnico progetto nord est, addetto al servizio di prevenzione e protezione, tecnico distribuzione unità tecnica; Pordenone : tecnico impianti;

: tecnico impianti; Napoli : pianificazione e controllo di area;

: pianificazione e controllo di area; Casalecchio di Reno : project manager;

: project manager; Sanremo : tecnico distribuzione unità tecnica,

: tecnico distribuzione unità tecnica, Imperia : tecnico impianti;

: tecnico impianti; Bitonto : specialista pianificazione e controllo gestione territoriale;

: specialista pianificazione e controllo gestione territoriale; Catanzaro : addetto impianti;

: addetto impianti; Tivoli: operatore pianificazione e controllo.

Caratteristiche e modalità di candidatura

Per conoscere nel dettaglio i requisiti, le competenze e le eventuali precedenti esperienze lavorative richieste per ciascuna posizione, i candidati interessati sono inviati a consultare la specifica sezione web del sito di Italgas, in cui sono pubblicati i singoli annunci di lavoro contenenti le schede tecniche di ciascun profilo.

Le domande dovranno essere presentate online attraverso il form a cui si rimanda attraverso ciascun articolo; i form per l'invio delle domande di partecipazione alla selezione risultano attualmente attivi e non presentano una data di scadenza.