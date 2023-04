Il gruppo Poste Italiane ha attualmente in corso la ricerca di nuovi sportellisti e di portalettere. Le scadenze per presentare la domanda sono fissate rispettivamente al 4 e al 9 aprile.

La ricerche interessano Lombardia e Toscana per quanto riguarda il profilo di sportellista, mentre per quello di portalettere le selezioni sono in corso su tutto il territorio nazionale. Relativamente alla tipologia contrattuale, l'assunzione degli sportellisti sarà a tempo indeterminato, mentre quelle riservate ai portalettere avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato, la cui durata e il cui numero dipenderanno dalle esigenze di Poste Italiane.

Selezioni in corso per sportellisti con conoscenza della lingua spagnola

Per gli uffici situati a Milano e Firenze, Poste Italiane sta cercando candidati idonei a ricoprire il ruolo di sportellista. Oltre al diploma di scuola superiore, per candidarsi a questa posizione professionale è necessario che il candidato conosca la lingua spagnola.

Queste figure, infatti, andranno a rafforzare l'apparato multietnico della società. Tra le altre mansioni che i candidati selezionati saranno chiamati a svolgere, si considerano quelle di promozione e vendita di servizi o prodotti offerti dall'azienda e quelle di natura prettamente amministrativa.

Assunzioni di postini in tutta Italia

La ricerca di nuovi portalettere riguarda, invece, l'intero territorio nazionale.

Anche in questo caso, oltre al possesso del diploma, si richiede che il candidato sia anche in possesso della patente B: la capacità di guida, infatti, sarà oggetto di una prova durante la fase di selezione, in modo da accertare che il candidato sia in grado di guidare il motomezzo aziendale carico di posta.

Dopo la candidatura, coloro che saranno considerati idonei alla partecipazione, riceveranno da parte della società che si occuperà di condurre le selezioni, le indicazioni su come partecipare alla prima prova, consistente in un test di ragionamento logico da svolgere a distanza.

Modalità di candidatura

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 4 aprile per gli sportellisti ed entro il 9 aprile per i portalettere.

In entrambi i casi, le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse in modalità esclusivamente telematica, mediante il form appositamente messo a disposizione sul sito web di Poste Italiane, nella sezione "careers". In questa parte del sito, sarà possibile consultare, inoltre, tutte le posizioni aperte in azienda in quello specifico momento.