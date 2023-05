Anas, società che gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale, ha attualmente diverse posizioni lavorative aperte, alcune delle quali riguardano personale amministrativo.

Sul sito web aziendale, nella sezione dedicata alle selezioni in corso, si possono consultare gli annunci relativi ai profili di:

Assistente Amministrativo Contabile;

Operatore Amministrativo.

Per entrambe le posizioni, le domande dovranno essere trasmesse in via telematica entro il 15 maggio.

Si assumono assistenti amministrativo contabili diplomati

Coloro che saranno selezionati per ricoprire questo ruolo verranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le sedi di Milano, Catania e Bari e dovranno svolgere le seguenti mansioni:

organizzare e gestire l’agenda del proprio responsabile;

smistare la posta e le chiamate in entrata;

organizzare riunioni ed eventi;

prenotare viaggi di lavoro e gestire le trasferte;

redigere testi e documenti.

Per partecipare alle selezioni non sono richiesti particolari requisiti, ma è sufficiente il diploma superiore, un'esperienza pregressa di almeno tre anni in ambito di segreteria e la conoscenza degli applicativi del pacchetto Office.

Assunzioni a tempo indeterminato per operatori amministrativi

Le ricerche per il profilo di operatore amministrativo sono attualmente in corso nelle sedi di Trieste, Milano, Napoli, Cagliari: nell'annuncio si specifica che le candidature potranno pervenire da qualsiasi luogo, ma in fase di analisi dei curricula verrà attribuito titolo preferenziale ai candidati che possiedono la residenza nella Regione in cui si trova la sede di lavoro.

Gli operatori saranno chiamati a svolgere le stesse mansioni degli assistenti amministrativi; anche i requisiti sono molto simili: si richiede il diploma e la conoscenza del pacchetto Office, tuttavia sarà sufficiente un solo anno di esperienza in ambito di supporto manageriale o di attività di segreteria.

Come inviare le proprie richieste di partecipazione alla selezione

Le candidature dovranno essere trasmesse in modalità esclusivamente telematica attraverso il form disposto sul sito web di Anas.

i candidati interessati alla partecipazione sono invitati a prendere visione delle offerte di lavoro, per conoscere nel dettaglio modalità di partecipazione e requisiti necessari, e avranno di tempo fino al prossimo 15 maggio per inviare i propri dati. Coloro che verranno selezionati attraverso questa procedura saranno assunti presso Anas con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.