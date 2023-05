Anas ha aggiornato le selezioni aperte sul suo sito ufficiale. Le assunzioni di Anas prevedono un contratto a tempo indeterminato. Le opportunità di lavoro della società appartenente al gruppo Fs italiane sono indirizzate sia ai diplomati sia ai laureati all'interno degli uffici, non è specificata una scadenza per l'inoltro della domanda di candidatura in modalità telematica.

Lavoro Anas: opportunità per personale diplomato o laureato, requisiti e mansioni da svolgere

Le risorse diplomate che desiderano lavorare per Anas gruppo Fs Italiane possono candidarsi per la società nel ruolo di specialisti espropri.

Si tratta per l'appunto di risorse che, tra le varie attività, si occupano delle operazioni espropriative. I requisiti richiesti per proporsi alla selezione sono: diploma quinquennale a indirizzo tecnico oppure laurea triennale in ingegneria, esperienza lavorativa maturata nello stesso settore, conoscenza dei principi logici e metodologici di estimo e dei principali programmi informatici. La sede del lavoro è Milano, il contratto di lavoro offerto è a tempo indeterminato.

Anas cerca laureati da impiegare nel Lazio: il contratto di lavoro offerto è a tempo indeterminato

Anas sta selezionando personale da inserire nel suo ufficio di Roma (Lazio) nel ruolo di buyer per la direzione appalti e acquisti.

Le figure saranno inserite nella direzione generale dalla società e si occuperanno della gestione del settore appalti, supportando le risorse senior con funzioni manageriali. In questo caso è richiesto il possesso di una laurea in economia e commercio oppure in giurisprudenza, esperienza nello stesso profilo professionale con l'acquisizione delle relative competenze, padronanza degli strumenti e programmi informatici.

L'eventuale abilitazione professionale è un requisito preferenziale ma non obbligatorio. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Lavora con noi - Anas: come visionare tutte le offerte di lavoro e inviare la propria candidatura online

Per visualizzare tutte le Offerte di lavoro di Anas gruppo Fs Italiane occorre visitare il suo sito ufficiale e, in particolare, la pagina "carriere".

A questo punto, l'utente potrà selezionare "candidatura spontanea", opzione che consente di inoltrare il proprio curriculum senza candidarsi per una selezione in particolare, oppure di accedere a tutte le posizioni attive. Dopo aver scelto il ruolo professionale a cui si è interessati, basterà cliccare su "candidati" e infine effettuare l'iscrizione alla piattaforma oppure l'accesso con l'email personale e la password.