BNL ha pubblicato sul proprio sito web due annunci funzionali alla selezione di nuovo personale da assumere per il periodo estivo presso le sue filiali site sull'intero territorio nazionale.

Si tratta di due annunci in quanto uno è dedicato alle selezioni relative alle città del centro - sud Italia, mentre l'altro a quelle del nord. Tramite queste selezioni verranno assunti nuovi operatori di sportello e tali assunzioni saranno funzionali a rafforzare l'organico per il periodo estivo.

Caratteristiche della mansione da svolgere

Come previamente accennato, le assunzioni in oggetto andranno ad incrementare l'organico del settore retail: i candidati selezionati quindi andranno a ricoprire il ruolo di operatori di sportello e lavoreranno a stretto contatto con la clientela della banca e con gli altri professionisti del settore.

Il nuovo personale assunto sarà introdotto in percorsi di affiancamento e di formazione su processi e prodotti offerti da BNL, banca facente parte del Gruppo BNP Paribas e che opera sia in Italia che in altri Paesi Europei.

Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato e la retribuzione seguirà quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito. La durata del contratto non è definita nell'annuncio, tuttavia è chiaramente specificato che farà riferimento alla stagione estiva.

Requisiti di partecipazione

Possono prendere parte alle selezioni in oggetto tutti coloro che presentino i requisiti richiesti negli annunci, ovvero:

titolo di laurea in materie economiche o giuridiche;

orientamento verso il cliente;

buone capacità di comunicazione;

buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office.

Sarà considerata preferibile, anche se non essenziale, un'eventuale esperienza lavorativa pregressa in ambito commerciale o bancario.

Modalità di invio delle candidature

Le domande dovranno essere trasmesse per via esclusivamente telematica, attraverso il sito web di BNL.

Per farlo, ci si dovrà recare nella sezione "lavora con noi" del sito e cliccare sul pulsante che indirizza alle posizioni aperte in azienda in quel determinato momento. A questo punto, ciascun candidato potrà aiutarsi nell'individuare l'annuncio di lavoro di proprio interesse utilizzando l'apposito motore di ricerca messo a disposizione degli utenti.

Una volta individuati gli annunci relativi ai profili di operatori di sportello, bisognerà aprirlo e seguire le indicazioni per l'inserimento dei propri dati.

Gli annunci in questione non presentano una data di scadenza e i form per l'invio delle domande risultano ad oggi regolarmente attivi.