Sul sito web di Italo è consultabile un annuncio di lavoro inerente alla selezione attualmente attiva in questo momento, avente ad oggetto la ricerca di personale per lavoro d'ufficio per la sede di Roma.

Nello specifico, le figure selezionate per questa posizione saranno inserite nella Direzione Amministrativa, ufficio Acquisti. Le domande potranno essere presentate online, mediante il form appositamente predisposto sul sito di Italo.

Caratteristiche per prendere parte alla procedura

Come si evince dalla lettura dell'annuncio di lavoro relativo ai profili in oggetto, che i candidati interessati sono caldamente invitati a visionare, per partecipare alla procedura di selezione sono necessari alcuni requisiti:

possesso del titolo di laurea in discipline giuridico - economiche;

conoscenza dei sistemi SAP;

capacità di utilizzo degli applicativi del pacchetto Office, con particolare riferimento ad Excel;

esperienza di almeno 3 anni nel settore legato a società di consulenza;

buona conoscenza dell'inglese;

conoscenza delle attività di procurement;

capacità inerente alla predisposizione della contrattualistica per bandi e gare.

Oltre a queste caratteristiche principali, tuttavia, se ne segnalano altre più generiche, ma che completano il profilo richiesto: capacità di gestire lo stress, attitudine alle relazioni, propensione al lavoro in team ed ottime capacità di analisi.

Mansioni da svolgere e requisiti di natura contrattuale

Coloro che saranno selezionati per ricoprire i ruoli in oggetto, dovranno svolgere fondamentalmente mansioni di natura amministrativa inerenti all'ufficio acquisti.

In particolare, saranno chiamati a predisporre la documentazione necessaria per le operazioni di acquisto in Italia e all'estero, supportare il Responsabile del settore nell'analisi e nella pianificazione degli acquisti. negoziare le condizioni economiche relative alle forniture di natura aziendale, monitorare gli adempimenti dei fornitori e predisporre ordini di acquisto o accordi quadro.

Dal punto di vista contrattualistico, non è specificato il tipo di inquadramento che verrà adottato, ma dall'annuncio si evince che questo e la retribuzione saranno commisurati all'esperienza del candidato.

Come inviare la propria candidatura

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità online, attraverso il form appositamente predisposto sul sito di Italo, sella sezione relativa alle ricerche attualmente in corso.

I candidati interessati non dovranno far altro che selezionare l'annuncio di lavoro inerente al profilo di addetto per l'ufficio acquisiti e seguire le indicazioni per l'inserimento dei propri dati. Non è segnalato un termine di scadenza per l'invio delle domande.