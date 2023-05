Sul sito web di Poste Italiane è stato pubblicato un'offerta di lavoro funzionale alla selezione di nuovo personale da impiegare come portalettere su tutto il territorio nazionale.

La ricerca interessa tutte le regioni d'Italia e in particolare i candidati in possesso del diploma di scuola superiore.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso il portale di Poste: la scadenza per l'invio delle domande è stata fissata al prossimo 31 maggio.

Caratteristiche per poter prendere parte alla selezione

Per inviare la propria domande e candidarsi a una delle posizioni libere come portalettere è necessario che i candidati siano in possesso di determinati requisiti esplicitati nel bando.

Non sono richiesti particolari requisiti di natura tecnica o professionale, ma semplicemente:

diploma di maturità;

patente per la guida dei mezzi di trasporto aziendali;

per gli uffici che si trovano nella provincia di Bolzano il patentino di bilinguismo.

Nell'annuncio non è richiesto un punteggio minimo dell'esame di maturità, ma è segnalato che bisognerà presentare la documentazione idonea ad attestare il possesso del titolo di studio in caso di convocazione in azienda.

Requisiti contrattuali

Coloro che saranno selezionati attraverso questo procedimento saranno assunti con contratto lavoro a tempo determinato: nell'annuncio di lavoro non è specificato il tempo di durata del contratto né il numero delle assunzioni, le quali dipenderanno entrambe dalle specifiche esigenze di Poste.

Il reclutamento di nuovi postini interessa l'intero territorio nazionale: al momento della presentazione delle domande si chiederà a ciascuno di esprimere una sola preferenza geografica in modo da partecipare alla selezione solo per quella determinata area.

Modalità di invio delle domande di partecipazione

Coloro che hanno interesse a prendere parte alla procedura di selezione in oggetto, dovranno presentare la propria domande entro e non oltre il prossimo 31 maggio.

Per farlo si deve usare il form predisposto sul sito web di Poste Italiane, nella sezione dedicata alle posizioni aperte: ciascuno dovrà recarsi nell'area "recruiting" e selezionare il profilo di proprio piacimento, nel caso specifico quello relativo ai portalettere.

Una volta aperto si potrà cliccare sul pulsante "invia candidatura ora" e, previa registrazione al sistema attraverso l'inserimento di un indirizzo email, ciascuno potrà inserire i dati richiesti per perfezionale la propria candidatura.