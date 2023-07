Intesa Sanpaolo procede con la campagna di assunzioni. Attualmente il gruppo bancario sta cercando personale d'ufficio da impiegare nel ruolo di liquidatore di sinistri e software engineer nell'ambito dei pagamenti. Entrambe le Offerte di lavoro non riportano una data di scadenza per l'inoltro della domanda di candidatura.

Offerte di lavoro in banca: assunzioni di Intesa Sanpaolo per liquidatore sinistri, mansioni e requisiti

Tra le offerte di lavoro che Intesa Sanpaolo ha attivato sul suo sito ufficiale vi è quella destinata alla figura professionale di liquidatore sinistri salute per la sede di Torino.

Si tratta di un ruolo professionale che gestisce gli incidenti, le malattie e gli infortuni per il gruppo bancario. Tra le mansioni principali vi è quella di liquidare, nell'ambito delle proprie autonomie decisionali, i sinistri assegnati nel rispetto della normativa interna. Per candidarsi a questa posizione è necessario avere una laurea in giurisprudenza, cinque anni di esperienza con le relative competenze del settore, orientamento al cliente, flessibilità, propensione a lavoro in gruppo, capacità di risoluzione dei problemi e decisionale.

Assunzioni software engineer nell'ambito dei pagamenti: opportunità di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo sta cercando risorse con competenze in ambito IT bancario e finanziario da assumere come software engineer pagamenti.

Queste figure si occupano dello sviluppo del software dei processi inerenti all'intero ciclo di vita del pagamento. Inoltre collaborano con tutti i gruppi di lavoro correlati con il mondo dei pagamenti. I requisiti richiesti sono: cinque anni di esperienza nello stesso settore, laurea oppure diploma di scuola superiore a indirizzo informatico/scientifico.

Inoltre serviranno: conoscenza dei principali programmi e strumenti informatici, di almeno un sistema di versioning, dei principali protocolli di rete e buona padronanza della lingua inglese. La sede a cui si riferisce questa offerta di lavoro è Napoli. Anche in questo caso non è specificato l'eventuale scadenza di inoltro della candidatura.

Intesa Sanpaolo: posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro

Per visionare le altre offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo è necessario recarsi sul suo sito ufficiale nella sezione dedicata alle carriere. In questa pagina è possibile candidarsi alle posizioni aperte dal gruppo bancario sia per personale con esperienza sia per neolaureati e diplomati, i quali hanno la possibilità di proporsi per stage oppure attività lavorative con contratto di apprendistato