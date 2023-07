Il gruppo Italo ha avviato una campagna di recruiting [VIDEO] finalizzata ad assumere nuovo personale da impiegare in ufficio e nelle stazioni. Tra le posizioni aperte quelle di hostess e steward di stazione diplomati (l'annuncio scade il 18 agosto), di risk analyst e di inventory analyst laureati, analizziamo tutti i dettagli.

Italo: hostess e steward di stazione diplomati

Hostess e steward di stazione sono le figure ricercate da Italo per promuovere e commercializzare i servizi aziendali nonché per fornire tutte le informazioni del caso e l'assistenza necessarie alla clientela.

Tra le altre, le nuove figure svolgeranno attività legate all’offerta, alla promozione, alla prenotazione e vendita dei prodotti commercializzati, gestiranno le attività di informazione e supporto ai viaggiatori e si prenderanno cura del decoro e riordino degli ambienti di Stazione (Biglietterie e Lounge).

Per partecipare alla selezione sono necessari il possesso di un diploma o di una laurea e oltre due anni di esperienza nel settore della vendita al dettaglio. Completano il profilo un'ottima conoscenza dell'inglese e la disponibilità a lavorare anche nelle giornate festive.

Il personale dovrà superare un corso formativo al termine del quale l'agenzia interinale Adecco offrirà un contratto di somministrazione.

La formazione partirà il 4 ottobre 2023 mentre la scadenza per potersi candidare è fissata al 18 agosto. Le sedi di lavoro saranno Roma, Napoli, Salerno, Torino, Padova, Reggio Emilia, Venezia, Bologna, Milano e Firenze.

Italo ricerca un risk analyst laureato

Il risk analyst selezionato da Italo analizzerà i processi aziendali per individuare i vari rischi e decidere quali azioni migliorative attuare realizzando allo scopo dei rapporti periodici da sottoporre ai vertici dell'azienda.

Per candidarsi occorrono una laurea in economia o ambito finanziario o in ingegneria gestionale, almeno due anni di esperienza nel campo, la conoscenza dei metodi di gestione del rischio, dell'inglese e della suite Office.

La remunerazione sarà proporzionale alle competenze in possesso del candidato. La posizione è aperta a Roma, non sono previste scadenze per poter inoltrare la candidatura.

Posto di lavoro per un inventory analyst laureato

L'inventory analyst di cui ha bisogno la compagnia ferroviaria valuterà infine i risultati economici del portafoglio treni assegnato e parteciperà alle strategie di prezzo e di prodotto occupandosi anche di realizzare adeguata reportistica di supporto alle decisione del team di Revenue Management.

Per l'incarico sono richiesti una laurea in economia, statistica o matematica, almeno due anni di esperienza in questo ambito e conoscenze in materia di valutazione dati e di revenue management.

Sono gradite anche una buona dimestichezza con il pacchetto Office e una buona conoscenza della lingua inglese.

La risorsa idonea lavorerà a Roma e percepirà un compenso adeguato all'esperienza posseduta.

Come inviare il cv online per Italo

Per inviare il cv online e candidarsi alle offerte di lavoro di cui sopra bisogna innanzitutto digitare "Italo lavora con noi" per avere a disposizione il link al portale del gruppo.

Al suo interno è presente l'elenco delle figure ricercate, tra cui quelle descritte. Un click sull'annuncio preferito mostrerà i dettagli della posizione più le istruzioni per portare a termine la candidatura.