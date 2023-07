Poste Italiane ha avviato una selezione per postini in tutte le regioni: l'annuncio è pubblicato sul sito della società, nella sezione dedicata alle posizioni aperte.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti necessari potranno tentare di essere assunti come postini presentando la propria richiesta entro e non oltre il prossimo 23 luglio. Poste Italiane è una società operante nel settore della comunicazione, finanziario e assicurativo, per cui i candidati non interessati a proporsi come postino possono consultare la lista delle posizioni aperte nell'azienda e scegliere quella più confacente alle proprie attitudini.

Per candidarsi occorrono patente e diploma

Possono prendere parte alla procedura di selezione tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti esplicitamente richiesti nell'annuncio di lavoro, consultabile sul sito web di Poste Italiane:

diploma superiore conseguito con punteggio minimo di 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con punteggio di almeno 102/110;

conseguito con punteggio minimo di 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con punteggio di almeno 102/110; patente di guida in corso di validità, funzionale alla guida dei mezzi aziendali.

Come proporre la propria candidatura

Gli aspiranti che intendono prendere parte alla procedura di selezione avranno tempo per candidarsi fino al prossimo 23 luglio 2023. Le domande dovranno essere trasmesse per via esclusivamente telematica, seguendo i passaggi richiesti dal sistema.

Il form per il caricamento dei propri dati è raggiungibile attraverso l'annuncio di lavoro, consultabile nella sezione recruiting del sito web di Poste: cliccando sul pulsante azzurro posto nella parte bassa e recante la scritta "invia candidatura ora" sarà possibile procedere con l'inserimento dei propri dati.

Sempre in questa sezione del sito, è possibile visionare la lista delle posizioni aperte in quel momento, che attualmente interessa: operatori di sportello con conoscenza delle lingue, laureati in giurisprudenza, laureati in ambito commerciale ed ingegneri.

Modalità di selezione

I candidati individuati attraverso un primo screening delle domande, saranno contattati dalla società che si occupa delle selezioni per essere sottoposti ad un test di ragionamento logico.

Il superamento del test consentirà al candidato di passare alla fase successiva, ovvero alla prova di guida di un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

Le risorse che verranno selezionate mediante queste prove saranno assunte nella società con contratto a tempo determinato. Le assunzioni, come previamente specificato, saranno effettuate in tutta Italia e il tempo di durata dipenderà dalle necessità legate a ciascuna sede.