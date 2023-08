Anas sta cercando personale da assumere a tempo indeterminato. In particolare la società appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato italiane, tra le varie Offerte di lavoro attive sulla sua piattaforma, ha aperto le selezioni per impiegati d'ufficio nel ruolo di assistente tecnico mobilità stradale. Per inviare la propria domanda di candidatura online è necessario recarsi sul sito ufficiale di Anas entro e non oltre il 27 agosto 2023.

Offerte di lavoro Anas gruppo Fs italiane: selezioni aperte per la figura di assistente tecnico mobilità stradale, mansioni e requisiti

Tra le offerte di lavoro di Anas aperte ai diplomati vi è quella per la figura di specialista pianificazione trasportistica - assistente tecnico mobilità stradale. Si tratta di un ruolo professionale che si occupa di elaborare dati e pubblicare regolarmente le relazioni sulla mobilità stradale rilevata con la relativa diffusione dei dati corrispondenti. Inoltre esegue le misure di traffico veicolare, verificando il corretto andamento degli impianti stradali. Tra le sue varie mansioni, lo specialista è anche da supporto alle altre funzioni della società sia per quanto concerne i dati del traffico sia per le operazioni di produzione e manutenzione degli impianti di rilevamento del traffico.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro è necessario aver conseguito il diploma di perito informatico o, in alternativa, una laurea magistrale in ambito informatico. Quest'ultimo requisito servirà soltanto se gli aspiranti non sono in possesso del diploma di perito informatico. Inoltre è richiesta anche esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore informatico con le relative competenze nell'ambito dei sistemi di archiviazione e in quello analitico degli algoritmi e dei dati.

Come requisiti graditi, invece, vi sono la padronanza dei principali strumenti e programmi informatici/geografici e conoscenza della lingua inglese. Infine coloro che hanno la residenza nella regione della sede lavorativa potrebbero essere avvantaggiati nel corso delle selezioni.

Assistente tecnico in Anas: sede lavorativa, tipo di contratto e come inviare la domanda di candidatura entro il 27 agosto 2023

La sede del lavoro per questa posizione di lavoro è Roma mentre il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato. La scadenza per candidarsi è fissata al 27 agosto 2023. Oltre all'offerta di lavoro descritta, Anas sul suo sito ufficiale propone diverse opportunità aperte a diplomati e laureati. Per visionarle e candidarsi bisognerà recarsi nella sezione dedicata alle carriere e registrarsi al sito con le proprie credenziali.