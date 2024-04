Eurospin Lazio S.p.A., parte del Gruppo Eurospin, è alla ricerca di figure da formare come futuri addetti alle vendite per il suo negozio a Latina, e come operatori del reparto di macelleria a Nettuno, in provincia di Roma. Si tratta di stage per formare candidati con le competenze per lavorare in futuro in un supermercato.

Stage per addetti alle vendite a Latina

Il candidato ideale per questa posizione ha un approccio positivo nei confronti dei clienti e un'elevata capacità di adattamento. Le competenze comunicative e relazionali sono essenziali, così come la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

È richiesta la residenza in zone limitrofe al punto vendita di Latina e il possesso di patente di guida e mezzo proprio. Anche chi non ha esperienza pregressa nel ruolo può candidarsi: precedenti nel settore della ristorazione saranno considerate un plus.

Eurospin offre un contratto di stage normato secondo la legge, con orario part-time di 30 ore settimanali. Durante il periodo di stage, la risorsa sarà formata attraverso un percorso che copre tutte le attività operative essenziali: dall'assistenza alla clientela e operazioni di cassa, alla sistemazione della merce sugli scaffali e alla gestione del layout delle merci, fino alla pulizia del punto vendita.

Stage per reparto macelleria a Nettuno (Roma)

Gli stagisti selezionati a Nettuno, in provincia di Roma, saranno coinvolti attivamente nelle quotidiane operazioni del reparto macelleria, acquisendo competenze nel taglio e nella lavorazione delle carni. È fondamentale l'adesione alle norme HACCP per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto, così come la pulizia e la sanificazione delle attrezzature utilizzate.

I candidati ideali devono dimostrare massima serietà, un forte orientamento al cliente, ottime capacità di comunicazione interpersonale, e la capacità di lavorare efficacemente sia individualmente che in team.

Eurospin propone un contratto di stage a tempo determinato, con l'obiettivo di una successiva stabilizzazione del candidato all'interno della struttura.

Gli stagisti lavoreranno su turni diurni, coprendo l'arco della settimana da lunedì a domenica, con giorni di riposo compensativi come previsti dalla legge. La modalità di lavoro part-time prevede 30 ore settimanali.

Gli stagisti che dimostreranno impegno e competenza durante il periodo di stage potranno essere considerati per ruoli più stabili e avanzati all'interno dell'azienda. Esperienze pregresse nel settore della GDO o nel settore alimentare saranno un valore aggiunto, ma non sono un requisito esclusivo.