La Banca d’Italia ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 60 unità di personale con laurea in discipline giuridiche.

La domanda per partecipare alle prove di selezione dovranno essere inoltrate attraverso il sito internet della Banca d’Italia entro la scadenza del prossimo 3 novembre.

Figure professionali e requisiti richiesti

Il concorso bandito dalla Banca d’Italia mette a disposizione 60 posti a tempo indeterminato distribuiti per le seguenti figure professionali:

35 posti per Esperti , da impegnare in attività di analisi normativa, nella stesura e nel controllo di documenti amministrativi e di atti normativi della Banca d’Italia, nella gestione e nel coordinamento di fasi di processo, nella partecipazione ad attività progettuali.

25 posti per Assistenti, assegnati a compiti di tipo operativo a supporto delle attività degli Esperti e nella gestione amministrativa.

Per la figura professionale di Esperto è richiesta la laurea magistrale, mentre per quella di Assistente è sufficiente la laurea triennale.

In entrambi i casi, i titoli di studio devono riguardare discipline giuridiche secondo quanto elencato all’articolo 1 del bando di concorso, consultabile nella sua integrità sul sito di Banca d’Italia

Altri requisiti, comuni ad entrambe le posizioni, sono:

Cittadinanza italiana o di altro stato membro UE;

Adeguata conoscenza della lingua italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto;

Idoneità fisica alle mansioni.

Come fare domanda per il concorso Banca d'Italia

La domanda per partecipare al concorso dovrà essere inoltrata utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it, entro la scadenza fissata alle ore 16:00 del 3 novembre 2025.

La domanda potrà essere presentata per una sola delle due posizioni oggetto del bando.

Prove di esame

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova preselettiva mediante test nel caso in cui i partecipanti al concorso per Esperti siano oltre 3.000, e una preselezione mediante titoli nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso per Assistenti siano superiori alle 1.500 unità.

I candidati che supereranno la preselezione dovranno sostenere una prova scritta e una orale così strutturate:

Prova scritta : svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi allegati al bando di concorso e differenziati per le due figura professionali, nonché di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità. La durata complessiva della prova verrà stabilita dalla commissione fino a un massimo di 5 ore.

: svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi allegati al bando di concorso e differenziati per le due figura professionali, nonché di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità. La durata complessiva della prova verrà stabilita dalla commissione fino a un massimo di 5 ore. Prova orale: colloquio sulle materie indicate nei programmi e in una conversazione in lingua inglese. Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno superato la prova scritta.

I candidati che risulteranno idonei saranno assunti a tempo indeterminato previo il superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile una sola volta per altri sei mesi. Le persone selezionate potranno essere impiegate sia negli uffici dell’Amministrazione Centrale sia in quelli periferici.