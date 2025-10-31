È stato pubblicato il bando di concorso del Ministero della Difesa 2025 che prevede l’incorporamento di 1.050 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) in Aeronautica Militare.
Per partecipare al concorso si richiede il possesso del diploma di scuola media inferiore, mentre le domande dovranno essere inoltrate in via telematica entro la scadenza del 21 novembre.
Requisiti per il concorso Ministero della Difesa 2025
Per partecipare al concorso Ministero della Difesa per l’ingresso nel corpo dell’Aeronautica Militare, si richiede di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- età compresa tra 18 e 24 anni;
- non avere condanne per delitti non colposi;
- pieno godimento dei diritti civili e politici;
- aver conseguito il diploma scuola media inferiore (istruzione secondaria di primo);
- idoneità psico-fisico-attitudinale (da accertare in fase di selezione).
Posti disponibili nel corpo dell’Aeronautica Militare
Il concorso per il reclutamento nel corpo dell’Aeronautica Militare prevede la disponibilità di 1.050 posti per Volontari in ferma prefissata iniziale così suddivisi:
- 1.000 posti “ordinari” da assegnare a categorie varie;
- 50 posti per “Incursori”.
Sono previste due fasi di incorporamento secondo il seguente calendario indicativo:
- Giugno 2026 – per 525 idonei come “VFI ordinari”;
- Settembre/ottobre 2026 – per 475 idonei come “VFI ordinari” e 50 “VFI incursori”.
Come fare domanda e scadenza
La domanda per partecipare al concorso dovrà essere inoltrata in modalità telematica dopo aver effettuato l’accesso alla procedura predisposta sul portale dei concorsi del ministero della Difesa, accessibile attraverso il Portale del reclutamento InPA “www.inpa.gov.it”, sul quale è stato pubblicato il bando di concorso.
La scadenza per il completamento della procedura di candidatura è fissata al 21 novembre 2025.
La formazione delle graduatorie
Per la formazione delle graduatorie verranno inizialmente presi in considerazione i titoli di merito cui seguirà la convocazione dei primi 5.000 candidati per il settore di impiego “VFI ordinari” e i primi 2.500 per il settore d’impiego “VFI incursori” per il test di efficienza intellettiva. I candidati che risulteranno idonei dovranno successivamente sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti attitudinali.
Al termine delle prove i vincitori del concorso saranno incorporati, secondo le scadenze previste, come Volontari in ferma prefissata iniziale di tre anni dell’Aeronautica Militare.