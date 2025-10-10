Poste Italiane ha pubblicato un nuovo annuncio per la selezione di portalettere a tempo determinato. Questa volta, a differenza delle ultime ricerche, le assunzioni riguarderanno anche le sedi territoriali di alcune regioni del Sud Italia, tra cui Campania, Calabria e Puglia.
Il titolo di studio minimo richiesto è il diploma di scuola superiore.
La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 15 ottobre.
Requisiti richiesti per i portalettere di Poste Italiane
Per partecipare alle selezioni ed essere assunti come portalettere di Poste Italiane si richiede il possesso del titolo di studio minimo del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito, in qualsiasi indirizzo, con un voto di almeno 70/100.
È possibile partecipare con un titolo di studio superiore, come una laurea triennale, purché conseguita, in qualsiasi specializzazione, con un voto minimo di 102/110.
Viene inoltre richiesto il possesso della patente di guida di categoria B, indispensabile per la conduzione del mezzo in dotazione per la consegna della corrispondenza.
Non sono richieste particolari conoscenze specialistiche o precedenti esperienze nel ruolo.
Sedi disponibili
Le sedi disponibili per questa tornata di assunzioni riguardano le sedi territoriali dislocate in 78 province appartenenti a 19 regioni:
- Abruzzo: L’Aquila, Teramo;
- Lazio: Rieti, Roma, Latina;
- Molise: Campobasso, Isernia;
- Sardegna: Nuoro, Sassari;
- Emilia Romagna: Bologna, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia;
- Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro-Urbino;
- Toscana: Arezzo, Firenze, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Pisa, Prato, Siena;
- Umbria: Perugia, Terni;
- Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza della Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
- Valle d’Aosta: Aosta;
- Piemonte: Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola;
- Liguria: La Spezia;
- Trentino Alto Adige: Bolzano, Trento;
- Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;
- Friuli Venezia Giulia: Trieste, Pordenone, Gorizia, Udine;
- Basilicata: Matera, Potenza;
- Calabria: Catanzaro, Crotone, Reggio di Calabria, Vibo Valentia;
- Puglia. Brindisi, Foggia, Lecce, Barletta-Andria-Trani;
- Campania: Avellino, Benevento e Caserta.
In fase di domanda, i candidati dovranno indicare la preferenza per una delle province disponibili.
Prove di selezione e tipo di contratto
Le prove di selezione dei candidati consisteranno in un test attitudinale, da svolgersi on line, e di una prova pratica, consistente nella guida del mezzo aziendale, una moto di 125 cc a pieno carico di posta.
Le assunzioni avverranno con contratto a tempo determinato con tempistiche e durate variabili a seconda delle esigenze delle singole sedi territoriali.
Come fare domanda
La domanda dovrà essere inoltrata attraverso la procedura disponibile sul portale di Poste Italiane, raggiungibile all’indirizzo “https://carriere.posteitaliane.it/”, entro la scadenza delle ore 23:59 del 15 ottobre 2025.
Altre offerte di lavoro possono essere consultate alla pagina dedicata di Blasting News, dove sono selezionate le procedure di assunzione delle principali aziende private oltre che i concorsi pubblici in fase di svolgimento.