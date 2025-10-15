Il 15 ottobre 2025 è stato pubblicato su INPA un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 101 unità complessive presso l'area degli assistenti. All'Avvocatura dello Stato saranno assegnati 55 posti, mentre 46 andranno al Consiglio di Stato e Tar. Il concorso sarà espletato attraverso un'unica prova scritta e si dovrà pagare una tassa di concorso di 10 euro.

La ripartizione dei posti

I 55 assistenti da inquadrare nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato saranno così ripartiti:

6 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

5 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e Napoli;

4 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e Firenze;

3 Avvocature Distrettuale dello Stato di Trieste;

2 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Genoa, Lecce, Milano, Palermo, Salerno, Torino e Trento;

1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, Campobasso, Catania, L'Aquila, Messina, Perugia, Potenza e Reggio Calabria.

Le 46 unità da inquadrare nei ruoli del Consiglio di Stato e dei Tar saranno così ripartite:

11 Consiglio di Stato;

5 Tar del Lazio (Roma);

4 Tar per la Puglia (Bari);

2 Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

2 Tar per l'Abruzzo (L'Aquila e Pescara), Tar per la Campania (Napoli), Tar per l'Emilia Romagna (Bologna), Tar per il Friuli Venezia- Giulia, Tar per la Lombardia (Milano), Tar per le Marche, Toscana e Veneto;

1 Tar per la Basilicata e Umbria, Tar per la Calabria (Reggio Calabria), Tar per il Lazio (Latina), Tar per la Sardegna, Tar per la Sicilia (Palermo).

Il 30% dei posti sarà riservato ai militari, il 10% alle categorie protette, mentre il 15% sarà a favore di chi ha concluso il servizio civile universale e nazionale senza demerito.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso si dovrà avere la cittadinanza italiana, la maggiore età, godere i diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo e non essere destituito da un impiego svolto presso una pubblica amministrazione. Tra i requisiti richiesti vi è il diploma di scuola secondaria superiore.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2025. Si dovrà pagare una tassa di concorso pari a 10 euro e ciascun candidato potrà iscriversi a un solo profilo.

Prevista una sola prova

L'unica prova scritta sarà formata da un test di 40 domande da svolgere in 60 minuti.

25 domande inerenti le seguenti materie: diritto amministrativo, diritto civile con riferimento ad obbligazioni e contratti, contabilità e contrattualistica pubblica, diritto penale con riferimento ai reati contro la PA, disciplina sul pubblico impiego ed ordinamento dell'Avvocatura e del Consiglio di Stato e dei Tar, lingua inglese ed informatica.

7 domande sulla capacità logico-deduttiva e ragionamento critico-verbale.

8 quesiti situazionali.

Supererà la prova chi otterrà almeno il punteggio di 21/30. Successivamente avverrà la valutazione per titoli.