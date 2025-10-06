Trenitalia, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, seleziona diplomati da avviare alla professione di operatori per la manutenzione del materiale rotabile attraverso un percorso formativo professionalizzante.

Le domande dovranno essere inoltrate on line attraverso il sito del Gruppo FS entro la scadenza del 10 ottobre prossimo.

Requisiti richiesti per gli operatori di manutenzione Trenitalia e sedi di lavoro

Per candidarsi alla posizione di operatore di manutenzione presso Trenitalia sono richiesti i seguenti requisiti:

Età compresa tra i 18 e i 29 anni, come richiesto dal tipo di contratto proposto;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in uno dei seguenti indirizzi: Manutenzione e Assistenza Tecnica; Elettronica e Elettrotecnica, Meccanica, Meccatronica ed Energia, Trasporti e Logistica. Il voto di diploma può essere considerato un requisito preferenziale.

Le sedi di lavoro disponibili riguardano gli impianti di manutenzione Trenitalia nelle regioni Puglia, Piemonte, Veneto e Calabria.

Per questo motivo, per le posizioni in Puglia e Calabria viene richiesta la residenza nelle suddette regioni, mentre per Piemonte e Veneto la residenza in regione è indicata come requisito preferenziale ma non indispensabile.

Tipo di contratto e descrizione della posizione

I candidati che supereranno le selezioni saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante previo superamento della visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici previsti dal ruolo di operatore di manutenzione del materiale rotabile.

La posizione oggetto dell’annuncio di Trenitalia prevede la gestione e il monitoraggio delle attività di manutenzione ciclica e di riparazione di componenti, oltre che della manutenzione corrente programmata e correttiva dei treni e delle attività di manutenzione di impianti e attrezzature.

​Lavorazioni che dovranno essere effettuate nel rispetto delle tempistiche e degli standard qualitativi aziendali.

Come fare domanda

La domanda per candidarsi alla posizione di operatore specializzato manutenzione rotabili in Trenitalia dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso la procedura predisposta sul portale internet del Gruppo FS Italiane dedicato alla ricerca di personale, raggiungibile all’indirizzo https://fscareers.gruppofs.it/. Una volta selezionata la posizione aperta di proprio interesse si potrà accedere alla registrazione e alla compilazione del form di domanda.

La scadenza per il completamento della procedura di candidatura è fissata al 10 ottobre 2025.

Altre offerte, sia da parte di aziende private che della pubblica amministrazione possono essere consultate sulla pagina dedicata al lavoro di Blasting News.