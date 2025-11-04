C’è tempo ancora fino al 30 novembre per presentare domanda e iscriversi all’albo degli scrutatori di seggio elettorale. I comuni italiani hanno aperto anche quest’anno dallo scorso 1 ottobre la finestra dedicata a chi vuole essere inserito nelle liste utilizzate per le future consultazioni elettorali e referendarie. L’iscrizione all'albo consente di avere la possibilità di essere selezionati per partecipare alle operazioni di voto e scrutinio, assumendo un compito di supporto essenziale alla corretta gestione delle elezioni.

Questa procedura, prevista dalla normativa nazionale, permette agli enti locali di aggiornare annualmente l’elenco dei cittadini idonei a ricoprire questo ruolo.

Per molti, si tratta di un’occasione concreta per avvicinarsi alla vita civica e istituzionale, oltre che di una possibilità di ottenere un compenso economico per la prestazione svolta durante le giornate elettorali.

Requisiti per l’iscrizione

Possono fare domanda tutti i cittadini italiani che:

abbiano compiuto 18 anni;

siano iscritti nelle liste elettorali del comune di riferimento;

abbiano almeno la licenza della scuola dell’obbligo;

godano dei diritti civili e politici.

Non possono invece iscriversi all’albo: dipendenti del Ministero dell’Interno; personale delle Poste e delle Telecomunicazioni; appartenenti alle Forze Armate o corpi militarizzati in servizio; medici provinciali e ufficiali sanitari; candidati alle elezioni durante il periodo di voto.

Queste esclusioni servono a garantire imparzialità e trasparenza.

Come presentare la domanda

La richiesta deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione da ogni comune. In base all’organizzazione dell’amministrazione locale, la domanda può essere:

consegnata a mano all’Ufficio Elettorale;

inviata via email o PEC;

trasmessa online tramite servizi digitali comunali, se disponibili.

È necessario allegare un documento valido e firmare la dichiarazione. In alcune città potrebbero essere richieste informazioni aggiuntive, come la disponibilità a confermare la propria presenza prima dell'apertura dei seggi.

Una volta ottenuta l’iscrizione, non sarà necessario rinnovarla ogni anno: la permanenza nell’albo è automatica, salvo cambio di residenza in un altro comune.

Nomina, ruolo e compenso

Essere iscritti non significa essere nominati automaticamente. I comuni possono scegliere gli scrutatori tramite sorteggio pubblico, indicazioni dei gruppi consiliari o richiesta di conferma della disponibilità per ogni votazione. Ma in ogni caso far parte dell'albo è indispensabile al fine di rientrare tra i soggetti nominabili.

Chi viene convocato partecipa a tutte le fasi delle elezioni: costituzione del seggio, assistenza al voto, registrazioni, chiusura e scrutinio. Il lavoro è retribuito con un compenso stabilito per legge e varia in base al tipo di consultazione.

Si tratta di un incarico occasionale, utile per studenti, lavoratori e disoccupati, e al tempo stesso di un modo per contribuire al funzionamento della democrazia.

Scadenza e perché conviene partecipare

La finestra per presentare domanda si chiude il 30 novembre. Chi non rispetta il termine dovrà attendere l’anno successivo. Partecipare significa entrare in una lista ufficiale e potenzialmente essere chiamati a svolgere un ruolo pubblico concreto, utile e retribuito, peraltro esentasse. Il compenso varia a seconda del numero di votazioni che si svolgono in contemporanea.