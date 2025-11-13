Poste Italiane prosegue nella campagna 2025 per le assunzioni di portalettere a tempo determinato. Questa volta, l’annuncio pubblicato sul portale aziendale non riguarda solo alcune regioni, ma l’intero territorio nazionale.
Il titolo di studio minimo richiesto per partecipare alle selezioni è il diploma di scuola superiore, con scadenza per l’invio delle domande fissato al 16 novembre.
Non rimangono quindi molti giorni per candidarsi a questa offerta di lavoro di Poste Italiane.
Assunzioni portalettere Poste Italiane: i requisiti richiesti
Per partecipare alla procedura di selezione per le assunzioni di portalettere in Poste Italiane è richiesto di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito in qualsiasi indirizzo con un voto finale di almeno 70/100, oppure di una laurea, anche triennale, conseguita in qualsiasi disciplina con una valutazione di almeno 102/110.
Oltre al titolo di studio, altro requisito richiesto è il possesso della patente B, in quanto le attività i portalettere saranno chiamati a svolgere le attività di consegna della corrispondenza utilizzando i mezzi aziendali.
Nell’annuncio di Poste Italiane si specifica che non sono necessarie particolari conoscenze specialistiche e neanche precedenti esperienze nel ruolo.
Sedi disponibili
Le sedi disponibili per questa nuova tornata di assunzioni riguardano gli uffici territoriali dislocati su tutti il territorio nazionale.
In fase di domanda, i candidati dovranno indicare la preferenza per una delle province disponibili.
Percorso di selezione e tipo di contratto
I candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno affrontare un percorso di selezione che avrà inizio con un test attitudinale online.
Il superamento del test è condizione essenziale per essere convocati per lo svolgimento della prova pratica, consistente nella verifica dell’abilità alla guida del motomezzo aziendale a pieno carico di posta. In questa fase, i concorrenti dovranno presentare copia attestante il titolo di studio posseduto e dichiarato in fase di domanda.
Si ricorda che il superamento della prova pratica è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.
Le assunzioni, numericamente e di durata variabile in base alle esigenze delle sedi territoriali, saranno con contratto a tempo determinato.
Come fare domanda e scadenza
La domanda dovrà essere inoltrata per via telematica seguendo la procedura predisposta nulla sezione del portale di Poste Italiane dedicato alle offerte di lavoro, raggiungibile digitando “carriere.posteitaliane.it” su un qualsiasi motore di ricerca.
Tale procedura sarà disponibile fino alla scadenza fissata per domenica 16 novembre 2025.
