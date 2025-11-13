La società Trenitalia TPER, attiva nel trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna, ha pubblicato il 12 novembre 2025 un’offerta per la posizione di Tecnico di Manovra e Condotta con sede a Bologna. Al momento la società invita i candidati in possesso dei requisiti richiesti a candidarsi entro il 25 novembre 2025. Non sono state fornite ulteriori conferme su turni specifici o numero di assunzioni.

Descrizione del ruolo e principali responsabilità

La figura di Tecnico di Manovra e Condotta opera all’interno degli scali e degli impianti ferroviari ed è responsabile della composizione e scomposizione dei treni, della movimentazione dei deviatoi e della conduzione dei mezzi di trazione.

L’obiettivo è garantire la circolazione ferroviaria in sicurezza, in conformità con normative tecniche operative. L’annuncio specifica che la persona selezionata collaborerà con il team operativo nelle manovre e nella gestione dei flussi ferroviari.

Tra le attività previste ci sono: eseguire manovre per la composizione e scomposizione dei convogli, movimentare deviatoi, condurre mezzi di trazione negli scali e garantire il rispetto delle procedure di sicurezza.

Requisiti richiesti e credenziali utili

Per candidarsi è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la residenza in Emilia-Romagna. È necessaria la disponibilità al lavoro notturno, nel fine settimana e nei giorni festivi.

L’abilitazione a PdT (Preparatore del Treno) costituisce un requisito preferenziale, così come eventuali esperienze nel settore ferroviario o in ruoli tecnici con responsabilità operative.

Per aumentare le possibilità di essere selezionati come Tecnico di Manovra e Condotta risultano utili: l’abilitazione PdT, una buona conoscenza delle normative ferroviarie, esperienza nella conduzione di mezzi di trazione, attitudine alla collaborazione in contesti operativi complessi e buona forma fisica.

Contratto, sede e retribuzione media

L’offerta prevede un contratto a tempo indeterminato con applicazione del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie secondo l’accordo del 22 maggio 2025. La sede di lavoro è Bologna.

Anche se l’annuncio non indica lo stipendio specifico, dati di mercato per ruoli analoghi collocano la retribuzione annua lorda di un Operatore di manovra e condotta intorno a 31.350 euro. La retribuzione mensile lorda può variare tra circa 1.700 e 3.000 euro in base a turni, anzianità e inquadramento.

Come inviare la candidatura

È possibile candidarsi attraverso il portale della società entro il 25 novembre 2025. Trenitalia TPER afferma di adottare politiche di pari opportunità e di valorizzare la diversità professionale.

Per chi desidera avviare una carriera nel settore ferroviario, la posizione di Tecnico di Manovra e Condotta rappresenta un’occasione significativa, soprattutto in un nodo strategico come Bologna.