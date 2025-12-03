A partire dal 10 dicembre 2025 sarà possibile presentare domanda per il bando Cultura Cresce, l’iniziativa del Ministero della Cultura dedicata alle imprese creative del Mezzogiorno. Fondi, finanziamenti e servizi di supporto mirano a rilanciare un settore ricco di potenziale ma spesso frenato dalla mancanza di risorse.

Dal 10 dicembre sarà possibile presentare le domande attraverso il portale di Invitalia e candidare la propria idea progettuale a uno dei programmi più attesi dal settore culturale.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, mira a dare una spinta decisiva alle imprese creative delle regioni meridionali: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Territori dove il potenziale è enorme ma spesso frenato da mancanza di risorse e infrastrutture.

Un mix di strumenti particolarmente appetibile

Il bando mette a disposizione un mix di strumenti particolarmente appetibile: contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso zero e servizi di accompagnamento pensati per sostenere chi opera già nel settore e per stimolare la nascita di nuove attività. L’obiettivo è duplice: rafforzare la competitività delle imprese esistenti e generare nuova occupazione qualificata, valorizzando creatività, patrimonio culturale e innovazione digitale.

I beneficiari del bando Cultura Cresce

Potranno partecipare al bando Cultura Cresce le aziende che rispettano i seguenti requisiti:

Imprese costituite da oltre 5 anni;

Imprese da costituire o costituite da non oltre 5 anni;

Imprese sociali e soggetti del Terzo Settore, costituiti da almeno 2 anni.

Sarà indispensabile l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle aziende culturali e creative, requisito che certifica l’appartenenza effettiva al comparto.

Inoltre, tra gli obblighi previsti, figura anche la polizza assicurativa contro i danni catastrofali, misura introdotta dal governo per garantire maggiore tutela al tessuto imprenditoriale: sarà necessaria dal 1° ottobre 2025 per le medie imprese e dal 1° gennaio 2026 per micro e piccole realtà produttive.

Le risorse e i dettagli per la presentazione della domanda

Le risorse stanziate sono destinate a sostenere nuovi progetti, l’ampliamento di iniziative già avviate e lo sviluppo di prodotti culturali innovativi, con lo scopo di potenziare un ecosistema che rappresenta un motore economico e sociale strategico. Tutti i dettagli, incluse le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e la documentazione richiesta, sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero della Cultura. Un bando che, di fatto, punta a sostenere la crescita e la nascita di iniziative imprenditoriali, utili a promuovere e rendere sempre più competitivo il nostro Paese, in una società in cui la concorrenza cresce e l’intelligenza artificiale entra sempre più nella vita quotidiana.