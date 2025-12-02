Il mese di dicembre 2025 si conferma un mese importante per i concorsi di assunzione nella Pubblica Amministrazione. Infatti in questo ultimo mese dell'anno sono fissate le date di scadenza per candidarsi a diversi concorsi per laureati, diplomati e profili tecnici: dal bando congiunto Inps-Inail, alla Presidenza della Repubblica, dall'Esercito italiano fino all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Inps e Inail: 448 ispettori di vigilanza
Il maxi-concorso congiunto Inps–Inail recluta complessivamente 448 funzionari ispettivi da inserire nelle sedi di tutta Italia.
- Requisiti: laurea (anche triennale);
- Contratto: tempo indeterminato;
- Scadenza: 10 dicembre 2025.
Presidenza della Repubblica: 10 coadiutori amministrativi
Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica cerca 10 coadiutori amministrativi diplomati, di cui tre riservati a personale interno. Requisiti:
- Diploma quinquennale;
- Limite d’età: 40 anni (45 anni per dipendenti pubblici e organi costituzionali);
- Scadenza: 18 dicembre 2025.
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: 45 tecnologi in tutta Italia
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare cerca 45 tecnologi di III livello con contratti a tempo indeterminato da impiegare in tutto il territorio nazionale.
- Titoli ammessi: lauree magistrali in Fisica, Ingegneria, Informatica, Matematica, Chimica, Biologia e altre discipline indicate nel bando;
- Selezioni suddivise in 19 sedi;
- Scadenza: 17 dicembre 2025.
Esercito italiano: 47 ufficiali in ruoli speciali
Nuovo bando per 47 ufficiali nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi e nel ruolo speciale del Corpo Sanitario e dell'Esercito.
- Requisito minimo: laurea triennale;
- Valutati positivamente titoli aggiuntivi per il personale sanitario;
- Scadenza: 17 dicembre 2025.
Il lavoro nella Pubblica Amministrazione in Italia continua a essere ambito
Questi sono solo alcuni dei concorsi la cui scadenza è fissata nel corso di mese di dicembre 2025. Si tratta di opportunità importanti in particolare per i giovani laureati o diplomati in un quadro italiano, nel quale il lavoro nella Pubblica Amministrazione continua a essere piuttosto ambito, rappresentando un mix di sicurezza e stabilità economica, dignità sociale ed equilibrio vita-lavoro.