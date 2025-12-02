Il mese di dicembre 2025 si conferma un mese importante per i concorsi di assunzione nella Pubblica Amministrazione. Infatti in questo ultimo mese dell'anno sono fissate le date di scadenza per candidarsi a diversi concorsi per laureati, diplomati e profili tecnici: dal bando congiunto Inps-Inail, alla Presidenza della Repubblica, dall'Esercito italiano fino all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Inps e Inail: 448 ispettori di vigilanza

Il maxi-concorso congiunto Inps–Inail recluta complessivamente 448 funzionari ispettivi da inserire nelle sedi di tutta Italia.

Requisiti: laurea (anche triennale);

Contratto: tempo indeterminato;

Scadenza: 10 dicembre 2025.

Presidenza della Repubblica: 10 coadiutori amministrativi

Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica cerca 10 coadiutori amministrativi diplomati, di cui tre riservati a personale interno. Requisiti:

Diploma quinquennale;

Limite d’età: 40 anni (45 anni per dipendenti pubblici e organi costituzionali);

Scadenza: 18 dicembre 2025.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: 45 tecnologi in tutta Italia

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare cerca 45 tecnologi di III livello con contratti a tempo indeterminato da impiegare in tutto il territorio nazionale.

Titoli ammessi: lauree magistrali in Fisica, Ingegneria, Informatica, Matematica, Chimica, Biologia e altre discipline indicate nel bando;

Selezioni suddivise in 19 sedi;

Scadenza: 17 dicembre 2025.

Esercito italiano: 47 ufficiali in ruoli speciali

Nuovo bando per 47 ufficiali nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi e nel ruolo speciale del Corpo Sanitario e dell'Esercito.

Requisito minimo: laurea triennale;

Valutati positivamente titoli aggiuntivi per il personale sanitario;

Scadenza: 17 dicembre 2025.

Il lavoro nella Pubblica Amministrazione in Italia continua a essere ambito

Questi sono solo alcuni dei concorsi la cui scadenza è fissata nel corso di mese di dicembre 2025. Si tratta di opportunità importanti in particolare per i giovani laureati o diplomati in un quadro italiano, nel quale il lavoro nella Pubblica Amministrazione continua a essere piuttosto ambito, rappresentando un mix di sicurezza e stabilità economica, dignità sociale ed equilibrio vita-lavoro.