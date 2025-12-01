Ferrovie dello Stato Italiane ricerca personale da assumere a tempo indeterminato con il ruolo di impiegati operativi presso Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., la società del Gruppo attive nel settore trasporti e logistica.

Per candidarsi a questa posizione è richiesto il titolo di studio di diploma di scuola superiore.

Le domande dovranno essere inoltrate in modalità telematica entro la scadenza dell’11 dicembre.

Requisiti richiesti per gli impiegati operativi di Ferrovie dello Stato

Per essere assunti come impiegati operativi, Ferrovie dello Stato richiede ai candidati per questa posizione di essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Almeno due anni di esperienza in ruolo analogo nel settore logistica e trasporti;

Conoscenza a livello intermedio della lingua inglese (B1);

Conoscenza del pacchetto Office e del programma gestionale SAP

Saranno considerati requisiti preferenziali:

Laurea triennale o magistrale;

Conoscenze delle tecniche su automezzi pesanti, del codice della strada e del CCNL settore Logistica e Trasporti;

Capacità nell'utilizzo del cronotachigrafo digitale.

Sarà valutato il possesso di competenze trasversali quali: capacità di iniziativa e decisione; problem solving; pianificazione e organizzazione; team working; comunicazione; flessibilità e propensione al cambiamento.

Come fare domanda e scadenza

La domanda per partecipare alle selezioni per l’assunzione come impiegato operativo in Ferrovie dello Stato dovrà essere inoltrata attraverso la procedura predisposta nella sezione “Posizioni Aperte” sul portale del Gruppo, raggiungibile all’indirizzo internet “fscareers.gruppofs.it”.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata a giovedì 11 dicembre 2025.

Informazioni riguardanti altre offerte di lavoro da parte di aziende private o concorsi della pubblica amministrazione sono riportate nella pagina dedicata al lavoro di Blasting News.

Descrizione della posizione, sede e contratto di lavoro

I candidati che supereranno il percorso di selezione saranno assunti, con contratto a tempo indeterminato, all'interno della Struttura Business Unit Transport & Services di Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.

con mansioni comprendenti:

Organizzazione di trasporti su gomma, ricezione ordini, programmazione carichi e gestione della flotta di proprietà;

Predisporre l'esecuzione dei trasporti programmati e la gestione della flotta in modo efficace ed efficiente;

Assegnazione delle attività alla flotta di proprietà;

Programmazione delle attività dei mezzi e delle persone.

La sede di lavoro è Terni.