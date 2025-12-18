Il tema del riscatto della laurea torna al centro del dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Senato, ha chiarito che le nuove regole allo studio non avranno effetti retroattivi, ma varranno esclusivamente per il futuro. Un messaggio rivolto a lavoratori e contribuenti preoccupati da possibili cambiamenti in corsa sulle pensioni.

Evitare penalizzazioni per chi ha già maturato i diritti

"Interverremo per correggere", ha assicurato la premier, spiegando che l’obiettivo dell’Esecutivo è evitare penalizzazioni per chi ha già maturato diritti o avviato procedure secondo la normativa vigente.

La linea del Governo punta quindi a una revisione selettiva, senza stravolgere il quadro esistente.

Il riscatto della laurea è considerato uno strumento chiave per colmare i vuoti contributivi, ma anche un tema sensibile per l’equilibrio dei conti pubblici. Nei prossimi giorni il confronto in Parlamento sarà decisivo per capire se e come il Governo riuscirà a rimettere mano alle regole senza creare nuovi attriti sociali.

La questione solleva reazioni sindacali e politiche

Sul fronte parlamentare arrivano intanto i primi atti concreti. Il senatore della Lega Claudio Borghi ha annunciato il deposito di un emendamento mirato a cancellare le norme più controverse in materia previdenziale. L’iniziativa punta a rimuovere i passaggi che hanno sollevato critiche e timori, soprattutto tra giovani lavoratori e futuri pensionati.

Critiche alla misura arrivano anche dalle opposizioni, che la definiscono inaccettabile e incostituzionale, visto che scaricherebbe il peso economico sulle generazioni future.

Sulla questione non manca la presa di posizione dei sindacati, con la Cisl che parla di "misure pensanti ed incomprensibili perchè penalizzano intere platee di lavoratrici e lavoratori che hanno pagato con oneri e sacrifici".

L'iter parlamentare della manovra non può fermarsi

I testi e i problemi da discutere si accumulano, ma l'iter parlamentare per l'approvazione della manovra di bilancio non può fermarsi.

Viste le numerose modifiche ancora da chiarire i tempi per l'approvazione della manovra si accorciano sempre di più. Al momento, stando al calendario, verrà posta la questione di fiducia da parte del Governo il 28 dicembre con votazione finale prevista per il 30 dicembre.