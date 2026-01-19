La Corte di Cassazione torna a intervenire sul precariato scolastico e lo fa con una sentenza destinata a lasciare il segno. Con la pronuncia n. 30779/2025, la Sezione Lavoro mette un punto fermo su una pratica da anni sotto accusa: l’utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato per coprire fabbisogni strutturali del sistema scolastico. Una prassi diffusa, ma illegittima, che neppure il ricorso ai concorsi può sanare.

Il caso dei docenti di religione e una decisione che vale per tutti

Il giudizio nasce da una controversia che riguarda gli insegnanti di religione cattolica, ma l’effetto della sentenza va ben oltre questa categoria.

Al centro della vicenda c’è il concorso previsto dal DL n. 126/2019 e attuato dal DM n. 9/2024. Il Ministero dell’Istruzione aveva impugnato una decisione di secondo grado che aveva riconosciuto a una docente IRC il risarcimento per l’abusiva reiterazione di contratti a termine. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando il diritto al pieno ristoro economico. Ma soprattutto ha chiarito un principio generale: le selezioni pubbliche, anche straordinarie e riservate, non cancellano l’abuso già consumato.

Concorsi sì, ma senza effetti "sananti"

Secondo i giudici di piazza Cavour, i concorsi non possono trasformarsi in una scorciatoia per legittimare anni di precarietà. Il motivo è semplice: partecipare a una procedura selettiva non garantisce l’assunzione, ma solo una possibilità futura.

Anche in caso di idoneità, se non si risulta vincitori non nasce alcun diritto all’immissione in ruolo. Restano quindi irrisolti i danni subiti: instabilità lavorativa, blocco della progressione economica, perdita di opportunità di carriera. Una “chance” non equivale a una riparazione.

Risarcimento danni: il diritto resta intatto

La Cassazione sgombra il campo da ogni equivoco: l’adesione a un concorso non elimina la precarietà pregressa e non fa venir meno il diritto al risarcimento. È un orientamento coerente con precedenti consolidati, secondo cui la semplice prospettiva di una futura stabilizzazione non neutralizza il danno subito. In questa cornice, la sentenza chiarisce due punti chiave:

La partecipazione al concorso IRC del 2019 non preclude il diritto al risarcimento;

Anche i docenti successivamente stabilizzati, se hanno superato i 36 mesi di servizio a termine, possono agire per ottenere il ristoro economico.

Per la Corte, l’unica vera sanatoria dell’abuso sarebbe la stabilizzazione automatica, senza ulteriori selezioni, attraverso lo scorrimento diretto delle graduatorie.

Una decisione che riguarda tutta la scuola

La portata della pronuncia non si limita agli insegnanti di religione. Il principio affermato può essere invocato da tutti i lavoratori della scuola che abbiano subito una reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato:

Docenti curricolari, insegnanti di sostegno non specializzati e precari esclusi dai concorsi per ragioni normative. Attenzione però ai requisiti: superamento della soglia dei 36 mesi di servizio;• impiego su posti vacanti e disponibili;

Impossibilità di accedere a procedure di ruolo prima del raggiungimento di tale limite.

Fondamentale anche la tempestività: l’ultimo contratto va impugnato entro 180 giorni dalla scadenza, con comunicazione formale al Ministero. In mancanza, il diritto al risarcimento si perde.

Precariato strutturale e doppio canale di reclutamento

La sentenza punta a incidere su un problema cronico del sistema scolastico italiano: migliaia di cattedre senza titolare di ruolo, coperte ogni anno con supplenze su organico di fatto.

Un meccanismo che, quando si protrae nel tempo, genera un abuso conclamato. Per la Cassazione, l’unica risposta efficace è un modello di reclutamento a doppio canale: concorsi ordinari periodici affiancati da assunzioni dirette dalle graduatorie per titoli e servizio. Solo così l’assunzione a tempo indeterminato può avere una reale funzione riparatoria e ridurre il bacino del precariato storico.

Uno spartiacque per il futuro della scuola

La sentenza n. 30779/2025 rappresenta un segnale forte al legislatore e all’amministrazione scolastica. I concorsi restano strumenti di selezione, non cure miracolose. Senza stabilizzazioni certe, l’abuso dei contratti a termine resta tale e continua a produrre danni. Ora la palla passa alla politica: trasformare questo principio giurisprudenziale in scelte strutturali capaci di dare finalmente stabilità al lavoro nella scuola italiana.