La Spagna punta sui lavoratori da remoto: chi lavora online può trasferirsi legalmente nel Paese con un permesso dedicato e condizioni fiscali vantaggiose. Dal 2023 è infatti operativo il Digital Nomad Visa spagnolo, un visto pensato per attirare professionisti stranieri, freelance e dipendenti di aziende estere. Non si tratta solo di sole, mare e qualità della vita: il governo iberico ha costruito un pacchetto normativo che rende la Penisola una delle mete più competitive in Europa per chi lavora da remoto.

Cos'è il Digital Nomad Visa e quanto dura

Il visto consente ai cittadini extra UE di vivere e lavorare in Spagna in modo regolare per 12 mesi, con possibilità di rinnovo fino a cinque anni complessivi. A differenza del classico visto turistico Schengen, limitato a 90 giorni, permette una permanenza stabile senza la necessità di un datore di lavoro spagnolo. In pratica, si può continuare a collaborare con aziende o clienti esteri trasferendo semplicemente la propria residenza.

Chi può richiederlo

Il permesso è riservato ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo. Tra i principali beneficiari figurano lavoratori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e altri Paesi extra UE.

La domanda può essere presentata:

Presso ambasciata o consolato spagnolo nel Paese di residenza;

Oppure direttamente in Spagna, prima della scadenza del visto turistico.

Requisiti principali

Per ottenere il visto non basta dichiararsi smart worker: occorre dimostrare solidità professionale ed economica. In particolare è necessario:

Lavorare da remoto o come freelance da almeno un anno;

Se dipendenti, avere un contratto attivo da almeno 3 mesi;

Per i freelance, generare almeno il 20% del fatturato da clienti fuori dalla Spagna;

Possedere assicurazione sanitaria privata;

Avere fedina penale pulita;

Non aver risieduto in Spagna negli ultimi 5 anni.

Reddito minimo richiesto

Uno dei criteri più stringenti riguarda la capacità economica.

Il richiedente deve dimostrare entrate pari ad almeno il 200% del salario minimo spagnolo, cioè circa 2.160 euro al mese (25.920 euro annui). La soglia cresce in presenza di familiari. Per dimostrare il reddito sono validi estratti conto, buste paga, contratti o documentazione fiscale.

Come fare domanda, la procedura

L’iter burocratico è piuttosto lineare. I passaggi sono:

La preparazione e traduzione dei documenti richiesti;

Fissare un appuntamento al consolato;

Versare una tassa di circa 80 euro;

Consegnare la documentazione; una volta approvati, è necessario richiedere la TIE (carta di soggiorno). Dopo l’arrivo è indispensabile ottenere: NIE, numero identificativo per stranieri;• NIF, codice fiscale spagnolo.

Servono per aprire conti bancari, firmare contratti e pagare le imposte.

Tasse agevolate: perchè conviene trasferirsi

Uno dei motivi che rende il visto nomadi digitali in Spagna particolarmente appetibile è il trattamento fiscale. Chi soggiorna oltre 183 giorni può accedere al regime speciale per impatriati previsto dalla Ley de Startups. Un livello di tassazione spesso inferiore rispetto a quello ordinario europeo. Inoltre, la Spagna ha accordi contro la doppia imposizione con molti Paesi, riducendo il rischio di pagare le tasse due volte. Tra clima favorevole, costo della vita competitivo rispetto ad altre capitali europee, connessioni veloci e incentivi fiscali, il Paese si conferma una delle destinazioni top per chi lavora online.

Il Digital Nomad Visa spagnolo diventa così non solo un permesso di soggiorno, ma una vera strategia di attrazione per talenti globali, startup e professionisti digitali. Per chi sogna di lavorare con il laptop vista oceano, oggi trasferirsi in Spagna è più semplice e conveniente che mai.