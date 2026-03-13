Importanti opportunità di lavoro a Cosenza e provincia per i giovani grazie al nuovo bando di Servizio Civile Universale pubblicato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. Il CSV Cosenza ETS ha infatti messo a disposizione 375 posti complessivi destinati a operatori volontari che potranno essere impiegati in diversi progetti sul territorio provinciale.

Gli aspiranti candidati avranno tempo fino all’8 aprile per presentare la propria domanda di partecipazione. Si tratta di una concreta occasione per acquisire esperienza nel mondo del volontariato, contribuire allo sviluppo sociale delle comunità locali e ricevere allo stesso tempo un contributo economico mensile.

Le offerte di lavoro a Cosenza e provincia elencate nel programma “Ambasciatori identitari”

Le opportunità di lavoro a Cosenza e provincia rientrano nel programma denominato “Ambasciatori identitari”, promosso dal CSV Cosenza. L’iniziativa coinvolge 115 sedi di accoglienza distribuite in 46 comuni e prevede attività legate alla valorizzazione delle peculiarità culturali, sociali e ambientali della Calabria.

I progetti disponibili sono sei e prendono ispirazione da luoghi simbolo, personaggi storici e risorse naturali del territorio. In particolare riguardano diversi ambiti di intervento:

Disabilità, con il progetto “I Giganti della Sila”;

Povertà e inclusione sociale, con il progetto “Telesio”;

Tutela dell’ambiente, con il progetto “Italus”;

Giovani e partecipazione, con il progetto “Arco Magno”;

Sanità e supporto socio-assistenziale, con il progetto “Grotta del Romito”.

A questi si aggiunge un’ulteriore opportunità nata dalla collaborazione con il CSV Basilicata.

Posti disponibili anche nel progetto Sirio

Grazie alla co-programmazione con il CSV Basilicata sono disponibili ulteriori posti nel progetto “Sirio”, dedicato alle attività di ausilio agli anziani.

L’iniziativa rientra nel programma “Galassie: energie a sistema 2026”, ampliando così le opportunità di lavoro a Cosenza e nelle aree limitrofe per i giovani interessati al Servizio Civile.

Queste esperienze permettono ai volontari di sviluppare competenze utili sia dal punto di vista professionale che umano, lavorando a stretto contatto con associazioni, enti del terzo settore e comunità locali.

Requisiti per partecipare

Per candidarsi al bando è necessario possedere alcuni requisiti fondamentali. In particolare possono presentare domanda i giovani:

di età compresa tra 18 e 28 anni;

cittadini italiani oppure stranieri con regolare permesso di soggiorno;

in possesso di SPID oppure della Carta d’Identità Elettronica, novità introdotta per l’edizione di quest’anno.

Ai volontari selezionati - per l'offerta di lavoro a Cosenza e provincia - e successivamente avviati al Servizio Civile verrà riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro per tutta la durata dell’esperienza.

Come presentare la domanda

La candidatura per una delle offerte di lavoro a Cosenza e provincia deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), accessibile tramite computer, tablet o smartphone. All’interno del portale è possibile utilizzare un sistema di ricerca con filtri per individuare il progetto più adatto alle proprie preferenze.

Per trovare più facilmente le opportunità promosse dal CSV Cosenza è sufficiente inserire nella banca dati dei progetti il codice ente SU00328.

Vantaggi per chi conclude il Servizio Civile

Oltre all’esperienza formativa e al contributo economico mensile, il Servizio Civile offre anche un importante beneficio per il futuro lavorativo.

La normativa prevede infatti una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale a favore di chi abbia concluso il Servizio Civile Universale senza demerito.

Per ulteriori informazioni sull'offerta di lavoro a Cosenza e provincia è possibile consultare il sito ufficiale del CSV Cosenza oppure contattare il numero telefonico 0984.464674, attraverso il quale è possibile ricevere supporto nella compilazione e nell’invio della domanda.

Dunque, in Calabria si aprono molte opportunità come lo stanziamento di oltre 10 milioni di euro per il lavoro a Reggio Calabria. Il bando "Ambasciatori Identitari" rappresenta quindi una significativa occasione di lavoro a Cosenza per tanti giovani che desiderano impegnarsi in attività sociali e allo stesso tempo acquisire competenze utili per il proprio futuro professionale.